«Мир грабил США», теперь пришло время справедливости: как новые пошлины Трампа на импорт авто изменят рынок

Как пошлины на импорт автомобилей, введенные президентом США со 2 апреля, повлияют на мировой автопром, читайте в материале РИАМО.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентные пошлин на импорт автомобилей со 2 апреля. Речь идет обо всех машинах, которые не выпускаются в США, уточнил глава государства. По его мнению, условия торговли, при которых ЕС берет 10-процентную пошлину на автомобили, несправедливы, ведь пошлина в США была в 4 раза меньше — 2,5%.

Президент США заявил, что тарифы на импорт автомобилей и автозапчастей установлены на постоянной основе.

«Они (тарифы, ред.) постоянны, конечно. В течение последних 40 лет и более мир грабил Соединенные Штаты. И все, что мы делаем, это проявляем справедливость, и, честно говоря, я проявляю большую щедрость», — заявил Трамп в интервью NBC News.

Повышение США пошлин на импорт авто: глобальные последствия

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С 2 апреля США вводят 25-процентные пошлины на импорт автомобилей. Это удар по европейским производителям, особенно немецким брендам, которые пользуются особой популярностью в Штатах, отмечает старший научный сотрудник Центра стратегических исследований ЭФ РУДН, кандидат экономических наук Михаил Бондарь. Впрочем, у автогигантов BMW и Mercedes есть локализованные в США заводы, что снижает их риски. Новый пошлинный сбор может подтолкнуть и другие автогиганты к локализации производства.

«Американские автоконцерны, в свою очередь, оставшись без конкуренции, скорее всего, повысят цены — как это произошло в России после ухода иностранных марок», — полагает эксперт.

По его словам, новый шаг в торговых войнах, которые ведет США, имеет все шансы получить пропорциональный ответ: многие ключевые комплектующие для американских машин производятся за рубежом, что делает отрасль уязвимой к внешнему давлению.

Он отмечает, что китайские автомобили, за исключением оборудованных электродвигателями, не пользуются большой популярностью в США, поэтому риски для Поднебесной не оцениваются, как высокие.

«В любом случае, Китай имеет возможность усилить переориентацию на альтернативные рынки, включая Россию, где уже доминируют его марки. В то же время Европа, с учетом санкционной политики, вряд ли вернется в РФ. Для российского потребителя введение пошлин на импорт автомобилей в США, по всей видимости, откликнется усилением дефицита и очередных подорожанием на комплектующие» Михаил Бондарь старший научный сотрудник Центра стратегических исследований ЭФ РУДН, кандидат экономических наук

Как пошлины Трампа на импорт автомобилей повлияют на европейский авторынок

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Европейские автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, активно используют Мексику для экспорта автомобилей в США. Так, в Пуэбле (Мексика) находится один из крупнейших в мире заводов Volkswagen, рассказывает эксперт по финансовой логистике и трансграничным расчетам, член комиссии по ЦФА ТПП РФ и РСПП РФ Александр Вайс.

По его мнению, рост тарифов с 2,5% до 25% приведет к удорожанию их продукции на американском рынке, что снизит конкурентоспособность и нанесет сильный удар по объемам продаж.

Европейский союз рассматривает возможность введения ответных мер, что может обострить торговые отношения и негативно сказаться на глобальной экономике, полагает эксперт.

«Для европейского авторынка эти меры будут весьма чувствительными, поскольку США — важный рынок для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz. Эти компании могут столкнуться с увеличением стоимости своих автомобилей в США, что повлияет на объемы продаж и конкурентоспособность. Европейцы, вероятно, ответят зеркальными мерами, что усугубит напряженность в торговых отношениях», — комментирует предприниматель Кирилл Сагитов.

Влияние новых тарифов США на китайский авторынок

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Китай уже отреагировал на торговые меры США, введя со своей стороны дополнительные 10-процентные пошлины на автомобили с двигателями более 2,5 литра, импортируемые из США, напоминает Вейс. Это затронуло американские компании, такие как Ford и General Motors, а также немецкие марки BMW и Mercedes-Benz, производящие некоторые модели в США для китайского рынка. При этом новые пошлины могут усилить напряженность и привести к дальнейшим ответным мерам со стороны Китая.

Китайский авторынок также почувствует воздействие, поскольку Китай активно экспортирует автомобили в США, а пошлины повысят цену китайских автомобилей, сделав их менее привлекательными для американских покупателей, высказывает свое мнение предприниматель Сагитов. Однако, Китай может более гибко реагировать, активизируя внутренний рынок и поддерживая свои экспорты в другие регионы, добавляет он.

Российский авторынок тоже почувствует пошлины Трампа

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Что касается российского авторынка, то прямого воздействия от мер США, скорее всего, не будет, считает Сагитов.

«Хотя санкции ограничили поставки зарубежных автомобилей, на российский рынок в основном поступают автомобили китайских, корейских и других производителей, которые меньше зависят от американского рынка. Однако последствия для мировых производителей могут косвенно сказаться на ценах и доступности отдельных моделей на отечественном рынке» Кирилл Сагитов предприниматель

«Российский авторынок в значительной степени изолирован от прямого воздействия американских пошлин на импорт автомобилей из-за существующих санкций и ограничений. Однако косвенные эффекты, такие как изменения в глобальных цепочках поставок и возможные колебания цен на сырьевые товары, могут оказать влияние на российскую экономику и автомобильный сектор», — говорит член комиссии по ЦФА ТПП РФ и РСПП РФ Вайс.