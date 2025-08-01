Метро в Московской области: какие станции построят на Рублево-Архангельской линии

В материале РИАМО рассказываем о том, как продолжится строительство Рублево-Архангельской линии метро и сколько станций еще появится в Московской области.

Третья станция метро в Подмосковье

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31 июля стартовало строительство тоннеля от будущей станции метро «Липовая роща» до «Строгино». Станция расположена в подмосковном Красногорске рядом с МКАД между Новорижским шоссе и ЖК «Спутник». Она станет третьей станцией метро в Московской области после «Мякинино» и «Котельников». Более того, в планах — построить еще две.

Новая станция в Красногорске станет продолжением Рублево-Архангельской линии метро.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, тоннельная проходка предполагает сложные инженерные решения под Москвой-рекой.

«Очень надеемся на строителей, что в конце 2027 года нам удастся запустить метро. И, самое главное, у этой ветки есть перспектива — это и „СберСити“, и дальше линия должна прийти уже к ЖК „Изумрудные холмы“, что существенно разгрузит Рижское направление», — сказал губернатор.

«Мы очень дорожим партнерством с Москвой. Вы знаете, что при поддержке президента, активном участии столицы мы запустили четыре диаметра МЦД — это быстро, это удобно, это комфортные условия для пассажиров по приемлемой цене. Мы развиваем сотрудничество и в части организации парковочного пространства, удобных автобусных сообщений до станции МЦД. Ну, а строящееся метро в Подмосковье — это всегда очень важно для наших жителей. Мы живем в большом мегаполисе и должны друг друга дополнять. Сегодня мы приступаем к очень важному этапу», — сказал Воробьев.

Рублево-Архангельская ветка: более 27 километров и 12 станций

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Согласно планам развития метрополитена, к 2032 году Рублево-Архангельская линия пополнится двумя новыми станциями. Линия метро тянется на северо-западе столицы от Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за МКАД – в подмосковный Красногорск.

Протяженность новой ветки превысит 27 км. В ее составе всего будет 12 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии (БКЛ) столичной подземки. На начальном этапе линию будет обслуживать электродепо «Солнцево», а в дальнейшем – «Ильинское». Эта линия 17-я по счету в столице.

Ввод линии в эксплуатацию поможет удобнее добираться до популярных мест отдыха в районе Строгино. Можно будет быстрее и проще доехать и до района «СберСити» в Рублево-Архангельском. Графитовая ветка свяжет его с ММДЦ «Москва-Сити».

Более того, снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Таганско-Краснопресненскую линии метро, а уменьшение интенсивности движения автотранспорта по Рублевскому шоссе и проспекту Маршала Жукова улучшит экологическую ситуацию на северо-западе города.

Как будет выглядеть станция «Липовая роща»

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Работы по строительству станции «Липовая роща» будут вестись с помощью щита-гиганта «Мария», который проложит тоннель длиной более двух километров. Максимальная глубина проходки составит 40,2 метра.

Запуск данного объекта запланирован на 2027 год. Благодаря запуску этого объекта транспортная доступность станет лучше для 1,2 миллиона жителей Московского региона.

Строительство станции «Липовая роща» началось в октябре 2024 года. Строители провели масштабные земляные работы, извлекли почти полмиллиона кубометров грунта для создания котлована. Для ускорения строительного процесса применяются современные инженерные технологии. В частности, используется метод «Стена в грунте», при котором стенки котлована укрепляются специальными металлическими анкерами. На данный момент строители одновременно занимаются возведением монолитных конструкций и проведением гидроизоляционных работ.

«В Московской области уже существует две станции, а “Липовая роща” станет третьей. В перспективе на этой ветке появятся еще две. По плану до Ильинского Рублево-Архангельская линия должна быть построена в 2028-м году, но мы попытаемся совместными усилиями ускорить процесс и сдать ее в 2027 году», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Станция строится в составе участка от «Серебряного Бора» до «Липовой Рощи». Вестибюль «Липовой рощи» будет один подземный с выходами к перспективному зданию МФЦ «Донстрой» (через МКАД) и жилой и общественной застройке «Спутник», остановочным пунктам наземного пассажирского транспорта.

Кроме того, за станцией планируется путевое развитие для оборота и отстоя составов поездов.

Удобство метро для жителей Москвы и Подмосковья

Фото - © М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Бесспорно, новая станция и строящаяся линия метро свяжет два региона, что поможет жителям Красногорска быстрее добираться до центра Москвы без пересадок и использования другого вида транспорта. Так, поездка до «Делового центра» теперь займет около 20 минут вместо часа.

Рядом со станцией «Липовая роща» планируется создать современный транспортный узел (ТПУ) общей площадью 55 тысяч квадратных метров. Ежедневно он сможет обслуживать до 6,5 тысяч пассажиров. Новый ТПУ обеспечит жителей района вестибюлем под землей, автостоянкой почти на тысячу мест и дополнительной перехватывающей парковкой на 300 автомобилей.

Будет построен надземный пешеходный переход через МКАД, пересмотрена схема движения общественного транспорта, построят новые подъездные дороги.