Летные уроки: почему российских школьников решили обучать работе с беспилотниками

Для российских школьников 10 и 11 классов выпустили первый учебник по беспилотникам — издание предназначено для изучения данной темы на профильных занятиях по предметам «Физика» и «Информатика». Учебник получил название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». Подробности о том, почему российских школьников решили обучать работе с беспилотниками, читайте в материале РИАМО.

Что известно о первом учебнике по беспилотникам

Фото - © Медиасток.рф

О том, что для российских школьников 10 и 11 классов выпустили первый учебник по беспилотникам, стало известно в конце февраля. Учебник, получивший название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии», предназначен для изучения данной темы на профильных занятиях по предметам «Физика» и «Информатика». Его выпустило издательство «Просвещение» совместно с Кружковым движением Национальной технологической инициативы (НТИ).

Учебник был создан в рамках федерального проекта по развитию беспилотных авиационных систем «Кадры для БАС». Проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов рассказал, что сейчас беспилотные системы внедряются в разные сферы жизни, что требует подготовки множества специалистов — пилотов, программистов и инженеров. По его словам, с помощью нового учебника школьники начнут первые шаги в изучении БПЛА и прямо на уроках смогут примерить на себя роль разработчика дрона или авиационной системы.

Книга уже включена в федеральный перечень министерства просвещения РФ. В ней есть информация по полному циклу создания беспилотного летательного аппарата. Также в учебнике рассказывается история создания дронов, перечисляются их типы и так далее. Школьники на занятиях смогут освоить навыки ручного пилотирования и попробовать свои силы в 3D-моделировании. Вице-президент по издательской деятельности АО «Издательство „Просвещение”» Виктория Копылова добавила, что сейчас во многих образовательных организациях есть все необходимое для изучения беспилотных технологий.

С чем связана необходимость изучения беспилотников в школах

Фото - © Кирилл Брага/РИА Новости

Сегодня технологический суверенитет — одно из приоритетных направлений развития страны: Россия стремится занять твердое место среди лидеров мирового рынка высоких технологий, говорит в беседе с РИАМО директор авиакомпании «Геликс» Вадим Балдин. По данным Росавиации, на начало 2026 года развитие беспилотных систем в России характеризуется значительным ростом количества зарегистрированных БПЛА.

«Их общее число за год увеличилось на 25% и превысило 145 тысяч. Несмотря на ряд ограничений и трудностей, индустрия стремительно растет, увеличивается диапазон отраслей, в которых применяются БПЛА», — рассказывает эксперт.

По словам Вадима Балдина, на этом фоне острее чувствуется дефицит квалифицированных кадров — и этот разрыв нужно как можно скорее компенсировать. Занятия по изучению беспилотников в школе — начальная ступень комплексного подхода подготовки специалистов. Старшеклассники получают основу для теоретического фундамента и базовых навыков работы с БПЛА, затем, становясь абитуриентами, вместе с профессией они могут выбрать более узкую специализацию применения этих знаний. При этом экономике требуются кадры, которые умеют проектировать, эксплуатировать и обслуживать такие устройства, отмечает эксперт.

Обучение взаимодействию с беспилотниками на школьном уровне вполне может встраиваться в физику, информатику, технологию, а также в профильные инженерные курсы и систему допобразования, дополняет основатель центра компетенций по развитию территорий «Териномика» Владимир Ямщиков. Сам новый учебник для 10 и 11 классов прямо ориентирован как минимум на физику и профильную школу, но его содержание шире: от конструирования и программирования до правового регулирования полетов.

«Это важно, потому что грамотное обучение БПЛА — это не только „как летать”, но и как проектировать, тестировать, обслуживать и эксплуатировать технику в рамках правил», — отмечает Владимир Ямщиков.

Как школьники смогут получать летную практику

Фото - © Алексей Мальгавко/РИА Новости

Практическая составляющая в плане обучения школьников взаимодействию с беспилотниками не просто возможна — она является ключевой, поскольку теория без практики мертва, говорит в беседе с РИАМО гендиректор компании-разработчика навигационных решений «Ориент Системс» Сергей Лебедев.

«В школах практика может быть реализована постепенно, начиная с использования компьютерных симуляторов для отработки навыков пилотирования и настройки параметров полета, что позволяет избежать поломок дорогостоящей техники на начальном этапе», — рассказывает эксперт.

По словам Сергея Лебедева, затем ребята могут переходить к конструкторскому уровню, занимаясь сборкой дронов из комплектующих, пайкой и настройкой полетных контроллеров — это дает глубокое понимание физики процессов. Следующий шаг — инженерный уровень, где школьники осваивают 3D-моделирование и проектирование собственных деталей и рам на 3D-принтерах.

Наконец, высший пилотаж — эксплуатационный уровень, когда учащиеся выходят на улицу или в специально оборудованные манежи для выполнения реальных задач, например, облета территории школы для создания ее 3D-модели или мониторинга состояния кровли с мультиспектральной камерой. Именно на этом этапе ребята воочию увидят, как работает та самая высокоточная навигация, без которой дрон не может выполнить автоматическую миссию, отмечает специалист.

«Реализовывать практическую часть нужно поэтапно: сначала симуляторы, основы схемотехники, сборка узлов, программирование маршрутов и работа с компьютерным зрением; затем — учебные полигоны, закрытые помещения, безопасные тренировочные аппараты, командные инженерные задачи», — дополняет Владимир Ямщиков.

По словам эксперта, именно такой подход и выглядит профессиональным: не романтизация полета, а освоение полного цикла — от постановки задачи до испытаний и соблюдения регламентов.

Перспективы школьного обучения работе с беспилотниками

Фото - © Алексей Мальгавко/РИА Новости

Занятия по работе с беспилотниками способствуют раннему выявлению талантов и стимулируют интерес учеников к техническому творчеству и инженерному делу, науке в целом, говорит в беседе с РИАМО Вадим Балдин. Интеграция курсов по беспилотникам помогает формировать важные компетенции помимо конкретных предметных знаний: навык аналитического и критического мышления, построение гипотез и исследовательская деятельность, управление проектами и работа в команде, гибкость, упорство, «приземление» теории в реальных условиях.

«Эти качества крайне востребованы в современных компаниях, работающих над внедрением инновационных технологических решений. А для кого-то это станет основой знакомства с будущей профессией», — отмечает эксперт.

По мнению Вадима Балдина, в ссузах и вузах преподаватели смогут говорить с такими первокурсниками более предметно, зная, что у них есть первичное понимание того, что такое беспилотники и как они работают. Сегодня БПЛА в России уже стали драйвером развития многих сфер — от экономики до науки и образования. Глобально перспективы ведут к технологическому суверенитету страны, формированию кадрового резерва и новых точек роста страны, в том числе на международном уровне.

Вполне возможно, что в ближайшие годы эта отрасль войдет в пятерку лидирующих направлений в российской экономике, считает Вадим Балдин. Анализ рынка свидетельствует, что каждая десятая новая вакансия в IT-отраслях России относится к сектору беспилотных технологий. Через 5-7 лет количество рабочих мест может увеличиться почти в два раза, что создает благоприятные условия для профессиональных достижений нынешних школьников в недалеком будущем.

«Коммерческая доставка, дронопорты на крышах домов, „умное” сельское хозяйство — уже не фантастика, а наше ближайшее будущее. Чтобы управлять этим будущим, нужны молодые кадры, которые прямо сейчас сидят за школьными партами. Наличие в федеральном перечне учебника о БПЛА и оборудования в школах — важный шаг к технологическому суверенитету страны», — заключает Сергей Лебедев.