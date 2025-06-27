Квартира в Москве вместо дачи в любом регионе России: какова разница цен и получится ли обменять

Лето — самый подходящий момент для того, чтобы продать загородный дом и приобрести квартиру в Москве. Решение нестандартное, но в нем есть смысл — особенно с учетом роста спроса и цен на загородную недвижимость в последние годы.

Нестандартный обмен: квартира в Москве вместо загородной дачи

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Компания Level Group опросила жителей 18 субъектов страны, чтобы выяснить, готовы ли они обменять загородную недвижимость в своем регионе на квартиру в столице — возможно, с доплатой. Дачи, как оказалось, есть примерно у трети опрошенных (34,4%). Но продать свою загородную резиденцию, чтобы купить недвижимость в Москве, безоговорочно готовы лишь 7,2% опрошенных. Еще около 5% вроде бы сами и не против, но считают, что близкие будут возражать. Для 4,5% важен вопрос цены — если бы стоимости дачи хватило бы на всю квартиру, то продали бы. Еще у 2,8% запросы скромнее — они хотели бы покрыть суммой от продажи первый взнос по ипотек, рыночной или семейной.

При этом, рационально оценивая свои возможности, люди нацелены в основном на однокомнатную квартиру (35,1% опрошенных) площадью менее 50 квадратных метров (51,1%). На покупку недвижимости в столице россияне готовы потратить либо до 6 миллионов рублей (40,4%), либо от 12 до 15 миллионов рублей (36,2%).

Цена вопроса: сколько стоит обменять загородную недвижимость на квартиру в столице в 2025 году

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Чтобы оценить возможность такой рокировки, нужно сравнить стоимость «однушек» в Москве и загородной недвижимости в регионах.

Так, по состоянию на 30 марта 2025 года Гильдия риэлторов Москвы оценивала стоимость типовой однокомнатной квартиры (площадью 35-39 квадратных метров) в «спальном» районе столицы в 12 150 000 рублей — и это на вторичном рынке.

Можно, конечно, купить квартиру и дешевле. Исследование «Домклик» говорит о том, что стандартную квартиру площадью 35 квадратных метров в апреле 2025 года можно было купить и за 4,5-5,7 миллиона рублей (в Троицком АО). Чуть подороже квартиры в Новомосковском, Зеленоградском, Восточном и Юго-Восточном АО — от 7,4-7,9 миллиона рублей. Для сравнения — самые дорогие квартиры на вторичке стоят 41-44,6 миллиона рублей, они находятся в Хамовниках и на Арбате.

Если посмотреть цены на аналогичные квартиры в новостройках, то предложение, по данным «Домклик», начинается от 7,1 миллиона рублей в Старом Крюково (Зеленоградский АО). Также в пределах 8 миллионов рублей можно купить квартиры в Новомосковском и Северо-Восточном АО, причем вариантов достаточно много, поскольку именно здесь идет активное строительство. Самые дорогие квартиры в новостройках в центре столицы уже перевалили за 100 миллионов рублей или подбираются к этому рубежу.

Дачный вопрос в 2025 году

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На первый взгляд, жилье в Москве стоит дорого, но недешевы сейчас и загородные дома, причем во всех регионах. Рынок загородной недвижимости тоже не стоит на месте — особенно с началом дачного сезона. Согласно информации портала «МИР КВАРТИР», с января по март в среднем по России дома подорожали на 2,2%.

«Конечно, есть разница в стоимости дачного домика на шести сотках и благоустроенного коттеджа на 20-ти, но для того, чтобы было проще ориентироваться, нужно взять средние цены на загородные дома по регионам», — говорят аналитики Level Group.

По данным «МИР КВАРТИР», рассчитывать на то, что суммы, вырученной от продажи дачи, хватит на приличную квартиру в Москве, а то и не одну, могут владельцы дач непосредственно в границах столицы (средняя стоимость дома — 30,6 миллиона рублей), Санкт-Петербурге (22,6 миллиона рублей), Московской области (18,4 миллиона рублей), а также в Дагестане (13,7 миллиона рублей) и Ямало-Ненецком АО (13,6 миллиона рублей). В Севастополе, Ленинградской, Калининградской и Сахалинской областях, Чеченской республике, Краснодарском крае, Крыму, Ненецком АО, в республиках Алтай и Ингушетия средняя стоимость загородного дома составляет 10-12 миллиона рублей, что тоже оставляет выбор при покупке квартиры в столичном регионе.

На сумму от 4,5 до 9,5 миллиона рублей в среднем можно продать загородный дом в 60 российских регионах. Их жители могут выбрать — купить квартиру подешевле (тогда вариантов будет меньше) или пустить вырученную сумму на первый взнос по ипотеке.

«Если у потенциальных покупателей есть ребенок не старше шести лет, то разумно рассмотреть оформление семейной ипотеки по льготной ставке 6%. В ЖК Level Селигерская в районе Западное Дегунино можно купить однокомнатные квартиры площадью 40 квадратных метров за 14-15 миллионов рублей. При покупке такой квартиры по цене 14 миллионов рублей минимальной стоимости загородного дома (4,5 миллиона рублей) хватит на внесение 30%-ного первоначального взноса. В таком случае ежемесячный платеж по семейной ипотеке при оформлении кредита на 9,8 миллиона рублей на максимальный срок в 30 лет со ставкой 6% составит около 59 тысяч рублей», — комментирует ситуацию руководитель перспективных проектов Level Group Артем Охмат.

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Сложнее всего купить квартиру в столице будет жителям Липецкой, Рязанской, Брянской, Кемеровской, Архангельской, Псковской и Курганской областей, а также Еврейской АО и республики Мордовия — здесь средняя стоимость загородного дома составляет менее 4,5 миллиона рублей.

Впрочем, если купить целую квартиру за эти деньги будет проблематично, то использовать полученную сумму как первый взнос — вполне реально. Как упоминалось выше, если купить квартиру подешевле, то это будет 50% первого взноса, а если подороже, то 30-40%.

Аналитики Level Group напоминают, что минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, но, как правило, банки выдвигают некоторые условия, чтобы его получить. В основном же кредитные организации просят не менее 30% первоначального взноса.

«В целом получается, что идея продать дачу (загородный дом) в регионе и купить квартиру в Москве — вполне реальна. Если, конечно, разумно сопоставить параметры объекта, который продается, и квартиры, которую планируется приобрести. Ведь столица очень большая, и если есть мечта жить именно там, то варианты найдутся» — считают эксперты.