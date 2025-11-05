Курс рубля в ноябре и до конца 2025 года: рухнет или нет

О прогнозах курса рубля в ноябре и до конца 2025 года, читайте в материале РИАМО.

В ноябре 2025 года на курс национальной валюты будут влиять сразу несколько факторов: ключевая ставка ЦБ, западные санкции, глобальные и внутрироссийские экономические тренды.

Ключевая ставка ЦБ играют главную роль в курсе рубля

Фото - © Фотобанк Лори

В октябре рубль продолжал укрепляться по отношению к основным мировым валютам благодаря высоким процентным ставкам и некоторым разовым факторам, напоминает аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

Сейчас ключевая ставка Центрального банка России играет ключевую роль в динамике курса рубля. Если ЦБ РФ начнет более активно снижать эту ставку, ситуация на валютном рынке может измениться не в пользу рубля, считает он.

«В базовом сценарии, при условии стабильной геополитики, можно ожидать, что в ноябре рубль будет торговаться в следующих диапазонах: 81–84 рубля за доллар, 11,2–11,7 рубля за юань и 94–98 рублей за евро», — спрогнозировал аналитик «Сравни».

До конца года 2025 года рубль вряд ли резко упадет

Фото - © РИА Новости

Несмотря на то, что на последнем заседании ЦБ продолжил цикл на снижение ключевой ставки и сделал еще один небольшой шаг в 0,5%, что должно привести к ослаблению позиций рубля, этого не произошло. Напротив, рубль укрепился более чем на 2% на конец октября, отмечает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

«По нашему мнению, в краткосрочной перспективе ближайших 2-3 месяцев мы вряд ли увидим резкое ослабление национальной валюты. Так как ЦБ необходимо иметь крепкий рубль для проведения плавного снижения ключевой ставки и обеспечения “мягкой посадки” экономики. В противном случае, на фоне существенного ослабления рубля, вероятен всплеск инфляции, что, в свою очередь, потребует не просто паузы в цикле снижения ключевой ставки, но и даже ее повышения. Последнее в условиях вероятной рецессии сильно усугубит экономическую обстановку», — считает Исаков.

Банк России продолжит продажу валюты в существенном объеме (порядка 8,94 млрд руб. в день), что естественным образом будет поддерживать курс рубля.

По мнению эксперта, ставка в 16,5% по-прежнему делает рубль привлекательным для инвесторов, в том числе через операции керри-трейда (это стратегия, при которой инвесторы занимают средства в валюте с низкой процентной ставкой и вкладывают их в активы, номинированные в валюте с более высокой процентной ставкой, чтобы заработать на этой разнице — прим. ред.). Причем такая привлекательность хоть и будет убывать по мере снижения ключевой ставки, но, вероятно, останется на высоком уровне до момента понижения ключевой ставки ниже 10%, полагает Исаков.

«По нашим расчетам подсказывают, что до конца текущего года сильного ослабления рубля ждать не стоит. В ноябре курс российской валюты лежит в плоскости колебания 77–82 рублей за доллар. В декабре вероятно продолжение ослабление в диапазоне 87–90 рублей», — прогнозирует эксперт.

Он придерживается достаточно консервативных взглядов на курс рубля и на первый квартал 2026 года. Так как ожидаемый налоговый маневр не позволит ЦБ дальше снижать ключевую ставку, это приведет к паузе в цикле снижения, а значит, и курс российской валюты, скорее всего, может стабилизироваться в диапазоне 85–90 рублей, считает Исаков.

Как западные санкции влияют и будут влиять на курс рубля

Фото - © РИА Новости

Оценивая влияние санкций на курс рубля, нужно понимать, что в целом оно будет оцениваться через итоговые цены энергоносителей на международных рынках, отмечает генеральный директор инвестиционной платформы Lender. Если введенные санкции действительно будут ограничивать поставки российских ресурсов на мировой рынок, то цены на нефть и газ должны пойти в серьезный рост из-за дефицита предложения. В этом случае при цене нефти Brent в районе 85–88 долларов за баррель ЦБ перейдет от продажи валюты к ее покупке, что способно ослабить курс рубля. Однако на текущий момент мировые рынки не фиксируют сколь-либо значимого эффекта от заявленных санкций, объясняет Исаков.

«Более значимое влияние могут оказать вторичные санкции на покупателей российской нефти (Индия, Китай). Если давление на указанные страны будет иметь результат (что пока совершенно не очевидно), это может привести к сокращению экспорта и доходов бюджета. В свою очередь, в такой ситуации девальвация рубля к уровню 100 будет весьма вероятна», — считает эксперт.

В настоящее время наиболее вероятным сценарием является плавное ослабление рубля при отсутствии торговых шоков. В случае же последних можно ожидать быстрого ослабления рубля к уровням 100 + за доллар, добавляет он.