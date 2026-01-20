Курс евро к рублю в начале 2026: три сценария от экспертов

Каким будет курс евро к рублю в 1 квартале 2026 года по мнению аналитиков, читайте в материале РИАМО.

В первом квартале 2026 года курс евро к рублю будет определяться сложным переплетением внутренней монетарной политики, геополитики и внешнеэкономических факторов. Эксперты дают разные оценки, но сходятся в ожидании высокой волатильности. О трех ключевых прогнозах с диапазонами колебаний и основными драйверами читайте в материале РИАМО.

Три фактора давления: от 90 до 105 рублей за евро

В первом квартале текущего года на курс евро к рублю будут влиять три основных фактора, считает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

Во-первых, это ключевая ставка ЦБ. «Мы полагаем, что на первом заседании по ключевой ставке в этом году регулятор, скорее всего, сделает паузу в цикле снижения ключевой ставки или допустит минимальный шаг в 0,25 %. В этом случае рубль остается крепким, так как текущая ставка по-прежнему стимулирует спрос на него, а регулятор вынужден поддерживать крепкий курс для снижения проинфляционных факторов, связанных с налоговым маневром и ростом акцизов», — комментирует эксперт.

Во-вторых, это геополитический трек: если санкции будут сняты, то рубль временно может спуститься к отметке в 85 рублей за евро. Однако сценарий послабления санкций сейчас маловероятен, скорее, можно ожидать роста санкционного давления, что при прочих равных будет плавно ослаблять рубль, говорит Исаков.

В-третьих, это монетарная политика в Еврозоне. Учитывая, что пока ЕС удалось избежать глубокой рецессии, и, по прогнозам МВФ, на конец текущего года прирост ВВП еврозоны может составить 1,3%, можно предположить, что ЕЦБ продолжит цикл смягчения монетарной политики, но делать это будет крайне осторожно. В свою очередь, такие действия в целом будут давать поддержку евро, полагает эксперт.

«В результате учета указанных факторов мы ожидаем, что курс евро к рублю в первом квартале будет колебаться в диапазоне 90-95 руб. Во втором полугодии мы ожидаем плавной девальвации рубля, что должно поднять курс к уровням 101–105 рублей за евро», — резюмирует Исаков.

Макростабильность и поддержка регулятора: диапазон 89–91 рубль

Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин настроен более оптимистично в отношении рубля на ближайшую перспективу.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время макроэкономические факторы продолжат положительно влиять на курс рубля», — высказывает он свое мнение.

Ускорение роста индекса потребительских цен до 1,26% в период с 1 по 12 января 2026 года из-за повышения НДС сдерживает смягчение монетарной политики. Большинство участников рынка не ожидают снижения ключевой ставки на заседании ЦБ в феврале, что снижает привлекательность валютных активов и оказывает поддержку рублю, отмечает эксперт.

По его словам, обострение геополитической ситуации в Венесуэле и Иране поддерживает рост цен на металлы, что частично компенсирует выпадающие нефтегазовые доходы из-за волатильности нефти и расширения дисконтов для нефти марки Urals.

«Дополнительную поддержку рублю оказывает и потенциальное увеличение чистых продаж валюты регулятором с 10,2 до 17,4 млрд рублей в день, что также компенсирует спад продаж нефтегазовых компаний и создаст дополнительное предложение валюты на рынке» Никита Бредихин Ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

По совокупности этих факторов можно ожидать, что евро продолжит торговаться в диапазоне от 89 до 91 рубля, прогнозирует он.

Риск укрепления доллара: ключ к паре евро/рубль

Заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин обращает внимание на фундаментальный для курса евро/рубль внешний фактор — динамику пары евро/доллар.

По его наблюдениям, евро уже 9 месяцев находится в боковом диапазоне к доллару, и консенсус-прогнозы о слабости доллара могут не оправдаться. Сильная американская экономика, пауза ФРС и улучшение торгового баланса США создают риски для евро.

«Мы склоняемся к высокой вероятности движения пары евро—доллар до 1,1400–1,1450 в рамках первого квартала 2026 года», — говорит Лушин.

Такое укрепление доллара против евро, при прочих равных, станет дополнительным фактором давления на курс евро/рубль, потенциально усиливая прогнозы о его росте.