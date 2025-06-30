Курс доллара к рублю в июле 2025 года — прогнозы аналитиков

Изменится ли курс доллара к рублю в июле 2025 года, читайте в материале РИАМО.

Изменится ли курс доллара к рублю в середине лета 2025 года, зависит от разных факторов. Некоторые аналитики считают, что курс американской валюты обязательно вырастет, другие полагают, что перемен не произойдет.

Что влияет на курс доллара к рублю в 2025 году

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Курс доллара в июле ожидается в диапазоне 78 – 83 рублей, прогнозирует аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов.

По его словам, с начала года рубль находится под влиянием трех основных факторов. Во-первых, доллар продолжает слабеть к корзине основных мировых валют. Во-вторых, высокая ключевая ставка способствует тому, чтобы экспортеры конвертировали валюту больше обычного, размещая рубли под высокий процент. В-третьих, стало сильно заметно влияние жесткой ДКП на импорт, дорожает потребительское кредитование, автокредитование, что снижает спрос на автомобили и технику.

«Мы ожидаем, что эти факторы будут менее значимым в III квартале, когда текущие запасы будут распроданы и спрос на импорт постепенно будет восстанавливаться, что будет способствовать ослаблению рубля. А падение доходов нефтяников и снижение ключевой ставки будет способствовать снижению конвертируемых объемов валюты», — комментирует Ефанов.

При этом стоит учитывать и четвертый фактор, который появился относительно недавно – конфликт между Ираном и Израилем, добавляет он.

«Если конфликт окажется затяжным и эскалация будет нарастать дальше, то цены на нефть могут быть значительно выше. И это будет служить подспорьем для дальнейшего укрепления рубля», — говорит аналитик.

Рубль в июле 2025 года умеренно подешевеет

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Скорее всего, в июле рубль умеренно подешевеет из-за сокращения предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, обусловленного серьезным снижением нефтяных цен в предыдущие месяцы, полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Их сильный рост, произошедший за последние две недели, улучшит ситуацию с экспортной выручкой самое раннее через месяц, поскольку существует лаг во времени, с которым сырьевой фактор влияет на показатели экспорта и поступление инвалюты в страну.

Кроме того, спрос на валюту способен увеличиться, в том числе за счет постепенного восстановления импорта по мере усиления активности потребителей. Она была подавлена высокими процентными ставками по кредитам, которые могут снижаться вслед за ключевой. Ее ЦБ начал опускать после длительного удержания на высоких уровнях. К тому же в сезон отпусков и летнего отдыха традиционно растет спрос на инвалюту со стороны населения, напоминает эксперт.

В результате официальный курс доллара в июле способен вернуться на уровень выше 80 рублей, резюмирует Бабин.

Курс доллара к рублю всегда зависит от горизонта инвестирования

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В долгосрочном периоде курс национальной валюты определяется платежным балансом и потоками капитала и товаров. В краткосрочном периоде на курс валюты может влиять масса различных факторов, начиная от пресловутой динамики цены нефти и инфляции в США до точечного решения крупного участника рынка нарастить (или, наоборот, сократить) свою валютную позицию, комментирует аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

«Все зависит от горизонта инвестирования: если горизонт короткий, то на текущей волатильности можно как сильно выиграть, так и быстро проиграть. Если горизонт инвестирования длинный или средний, то по нашим расчетам равновесный курс рублях находится существенно выше и в отсутствии шоков он будет туда двигаться», — говорит эксперт.

Опрос макроэкономистов, проводимый Банком России, например, сходится на том, что средний курс в 2025 году составит 91,5 руб./долл. (что несколько ниже, чем наш прогноз), 101,4 руб./долл. в 2026 и 105,6 руб./долл. в 2027 году, приводит данные эксперт.

Курс доллара к рублю останется в июле 2025 года неизменным

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С высокой долей вероятности, курс рубля в июле 2025 года останется стабильным и будет находиться в том же коридоре, что и сейчас, высказывает свое мнение финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова. Максимальный таргет — плюс-минус 2 рубля, то есть значительных скачков не ожидается.

«Более того, мы можем увидеть дальнейшее укрепление российской валюты. В том числе потому что есть экономические условия, включая баланс внешней торговли, жесткую кредитно-денежную политику и меры Центрального банка, которые поддерживают рубль» Татьяна Волкова финансовый консультант — главный эксперт Академии личных финансов

По ее словам, на курс рубля в июле 2025 года будут влиять сразу несколько ключевых факторов. Прежде всего, это динамика цен на нефть — события, оказывающие давление на стоимость энергоресурсов, напрямую отражаются на валютном рынке. Колебания цен на нефть могут как поддерживать рубль, так и снижать его позиции.

«Кроме того, существенную роль продолжает играть геополитическая обстановка. В частности, участие России в конфликте с Украиной. Несмотря на то, что международное внимание постепенно смещается на другие зоны напряжения, эта тема по-прежнему влияет на восприятие российских рисков и, соответственно, на курс валюты», — считает Волкова.