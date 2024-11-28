Курс доллара и евро резко растут: что происходит и когда остановится падение рубля

Почему на валютном рынке России в конце ноября сложилась кризисная ситуация и как могут развиваться события в ближайшее время, читайте в материале РИАМО.

Рубль продолжает слабеть и уже выше отметки в 110 за доллар. 27 ноября курс евро достигал 120 рублей, а юаня — 15 рублей. Снижение курса рубля происходит на фоне сохранения спроса на валюту при низком предложении. На этом фоне вечером 27 ноября ЦБ объявил, что с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не будет покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина.

Ситуация с валютой сейчас: почему падает курс рубля

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Во вторник, 27 ноября, курс доллара достигал 114 рублей, затем отскочил к 113. Отметку в 112 рублей доллар превысил впервые за 2 года и 8 месяцев — в прошлый раз такое было 15 марта 2022 года.

Курс рубля начал резко падать, а стоимость доллара превысила психологическую отметку в 100 рублей на прошлой неделе сразу после введения нового пакета санкций США в отношении РФ, напоминает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. С того момента всего за 5 торговых сессий рубль подешевел по отношению к доллару на 14% из-за того, что подпавший под новые санкции Газпромбанк перестал принимать валютные платежи за экспорт российского газа в европейские страны и в Турцию, отмечает он.

«Думаю, что в резком разгоне курса доллара важнейшую составляющую играет спекулятивный фактор на фоне увеличения геополитического напряжения, которое влияет на психологию российских граждан и вызывает некоторую панику», — высказывает свое мнение Чернов.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров считает, что рубль слабеет, поскольку спрос на валюту сохраняется, а предложение остается низким из-за санкций против российского банковского сектора.

«Новые ограничения еще больше сузили возможности для трансграничного хождения валюты. Если не увеличить предложение валюты, рубль в ближайшей перспективе продолжит слабеть», - говорит экономист.

По его мнению, экспортеры смогли частично замещать рублевые затраты кредитными ресурсами, что позволило продавать меньше валюты и аккумулировать валютную выручку на внешнем контуре. Ситуация очень похожа на ноябрь–декабрь прошлого года. Разница лишь в том, что год назад было больше возможностей заводить валюту на внутренний рынок, говорит эксперт.

При этом в «БКС Мир инвестиций» не ожидают повышения ставки ЦБ для экстренной стабилизации курса. Эта мера была эффективной в период свободного движения капитала. Сейчас движения капитала нет, и повышение ставки не поможет стабилизировать курс — скорее, создаст дополнительные проблемы.

Курс рубля падает: почему молчат власти

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Властям пока сложно вмешаться в курсообразования после расширения санкций на банковский сектор, возможно, что большая часть курсообразования будет за границей в рамках агентских схем, предполагает главный экономист «БКС Мир инвестиций».

По его мнению, текущую ситуацию от прошлогодней отличает скорость снижения рубля, а не сам уровень.

«Думаю, власти уже продумывают различного рода варианты вмешательства. Молчание пока связано с отсутствием конкретного решения. Инструментов немного. Можно, конечно, провести валютную интервенцию, но она не решит проблему. Обязательные продажи валюты будут затруднены в условиях проблем завода валюты на внутренний рынок», — считает Федоров.

ЦБ РФ устанавливает официальный курс доллара и евро на следующий день и фактически может занижать его при необходимости стабилизации и снижения высокой волатильности, однако в последние 5 рабочих дней ЦБ не стремится к сдерживанию курса доллара от резкого роста, отмечает Чернов.

«Полагаю, что делается это намеренно, так как в России сейчас идет налоговый период, а пик налоговых выплат придется на 28 ноября. Прогноз по дефициту бюджета РФ по итогам 2024 года в четвертом квартале повысили примерно на 30%, его необходимо чем-то покрывать, а при росте курса доллара все экспортные доходы РФ в рублевом эквиваленте также увеличиваются, что приводит к росту налоговых отчислений в казну и сокращению дефицита бюджета», — высказывает свое мнение Чернов.

Вечером 27 ноября стало известно о решении ЦБ с 28 ноября 2024 года до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков.

Как долго продлится девальвация рубля

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Снижение рубля происходило уже с августа-сентября, когда начало сказываться падение цен на нефть, снижение порога обязательной продажи экспортной выручки и прекращение отношений внешних контрагентов с Мосбиржей. То есть факторы сокращения предложения валюты нарастали в этот период, а триггером стало масштабное увеличение санкционного списка по финансовому сектору России, когда под ограничения попали те банки и фининстуты, которые могли быть провайдерами для поступления экспортной валютной выручки в РФ, комментирует начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин. При этом, импорт в России так же продолжает работать и требует под свои нужды иностранную валюту для расчетов по внешнеторговым контрактам, добавляет он.

«Пока движение рубля оправдано фундаментальными факторами, регулятор будет наблюдать за поиском нового равновесного курса рубля без вмешательства. Точечные действия ЦБ возможны только в случае угрозы макроэкономической стабильности, а в настоящий момент этого не наблюдается. Рост доллара и юаня среди прочих факторов поможет остудить сильный спрос на импорт, который ощутимо дорожает вслед за ростом курса иностранной валюты», — считает эксперт.

​​​​​​​Какие факторы продолжат оказывать влияние на курс доллара в декабре 2024 года

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По мнению Лушина, наибольшее влияние на курс доллара в ближайшее время окажут сильный сезонный спрос на импорт в преддверии новогодних праздников и слабый рынок экспортных сырьевых товаров. Речь идет о том, что цены на нефть сейчас близки к 70 долларам и рискуют уйти в более низкий диапазон, также существует неопределенность в планах компаний после выборов в США до более ясной картины с налогами, правительственными стимулами, тарифами.

«Внутренние факторы роста ключевой ставки (заседание ЦБ состоится 20 декабря, на котором ожидается усиление жесткости ДКП) немного сдержат ослабление рубля, поскольку часть внутренних сбережений удается аллоцировать в рублевые инструменты с высокими номинальными ставками выше 20% годовых», — отмечает начальник казначейства СДМ-Банка.

​​​​Почему курс доллара и евро так резко выросли 27 ноября

Курсы доллара и евро в России 27 ноября выросли так резко потому, что заметно обесценивается российская национальная валюта, так как сами по себе они в этот день показывали намного более низкую волатильность, а доллар даже немного дешевеет, отмечает Чернов. Индекс доллара DXY (соотношение стоимости американского доллара к корзине из 6 мировых резервных валют) 27 ноября опускался на 0,86%, а индекс единой европейской валюты (EXY) рос лишь на 0,74%.

«Думаю, что такой высокой волатильности курс рубля сегодня обязан спекулянтам, паническим настроениям населения РФ и бездействию ЦБ на фоне налогового периода в РФ. После его завершения во второй половине текущей неделе ЦБ может установить курс доллара намного ниже текущих значений, чтобы еще сильнее не разгонять инфляцию в стране, с которой регулятор ведет активную борьбу», — считает аналитик Freedom Finance Global.

«Дефицит предложения валюты из-за сложностей с заведением валюты внутрь страны, какой-то специфический спрос в данный момент времени (возможно, крупное погашение в иностранной валюте еврооблигаций Газпрома 2024 евро или крупного кредита) на «тонком» рынке без нормального предложения по валюте», — так прокомментировал Лушин резкий рост курса валют 27 ноября.

По его мнению, предел курса доллара в перспективе до полугода — 115-120 рублей, сейчас же доллар сдержат в пределах 108-110 рублей. Кроме того, стоимость 110 рублей за доллар уже достаточна для заметной прибыли и многие игроки начнут продавать валюту, что также затормозит тренд, полагает Лушин.