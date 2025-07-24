Крушение самолета Ан-24 в Амурской области: есть ли выжившие и что известно на данный момент

В материале РИАМО собрали все, что известно о крушении самолета в Амурской области.

Что случилось с самолетом Ан-24

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» выполнял рейс по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында. По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, на борту самолета находилось 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.

Погода в районе полета была плохая, а сам рейс был задержан. Экипаж самолета около 7.00 по московскому времени перестал выходить на связь. В это время он подлетал к Тынде и заходил на второй круг.

К поискам пропавшего самолета был подключен вертолет Ми-8. МЧС обнаружило горящие обломки около 9:40 по московскому времени на склонах горы примерно в 15 километрах от Тынды. Здесь плотный лесной массив и много сопок.

Байкало-Ангарской транспортной прокуратурой совместно с Тындинской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Информация о пострадавших и погибших при крушении Ан-24

Фото - © Авиакомпания «Ангара»

По предварительной информации, никто из 43 пассажиров и членов экипажа не выжил. В экстренных службах отметили, что местность в районе крушения труднодоступная.

По сообщению экстренных служб, при падении самолета произошло возгорание. При облете МИ-8, с воздуха живые не обнаружены.

«На данный момент выдвинулись силы и средства в количестве 25 человек, 5 единиц техники, в готовности - 4 воздушных судна с экипажами», - говорится в телеграм-канале Амурского центра ГЗ и ПБ.

Уголовное дело в связи с крушением самолета Ан-24

Фото - © РИА Новости

Тындинским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело в связи с крушением самолета.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц)», - говорится в сообщении.

Следователями и следователями-криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий.