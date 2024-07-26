Ключевую ставку ЦБ повысили до 18% 26 июля: что теперь ожидает экономику и россиян

Как повышение ключевой ставки до 18% скажется на гражданах, бизнесе, курсе рубля, читайте в материале РИАМО.

Завершилось заседание совета директоров Банка России, по итогам которого принято решение повысить ключевую ставку до 18%. Какие последствия для экономики и россиян будет иметь такое повышение, читайте в материале РИАМО.

Как повышение ключевой ставки 26 июля 2024 года отразится на россиянах

Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори

Повышение ключевой ставки в первую очередь почувствуют те россияне, которые собираются брать кредиты, за исключением льготного кредитования с государственной поддержкой, или кто планировал рефинансировать свои прежние займы, так как новые станут еще дороже в обслуживании, отмечает аналитик FreedomFinanceGlobal Владимир Чернов.

«По мере роста ставок будут повышаться проценты по кредитам, поэтому ожидаем, что спрос на кредитные продукты может охладеть в обозримом будущем» Наталия Пырьева аналитик «Цифра брокер»

С другой стороны, вырастут и ставки по депозитам, поэтому полагаем, что потребление будет сжиматься и средства населения в существенных объемах начнут перетекать на вклады, добавляет она.

Как повышение ключевой ставки отразится на экономике и бизнесе

Фото - © Юрий Морозов / Фотобанк Лори

В целом высокие ставки в экономике – это негатив, поскольку жесткие монетарные условия ухудшают экономическую конъюнктуру для развития бизнеса, уверена Пырьева. Таким образом, компаниям становится все дороже обслуживать текущие долги, и тем более открывать новые кредитные линии. Помимо этого, усиливается налоговая нагрузка, что в совокупности с ростом процентных расходов приведет к сжатию прибыльности и дивидендного потенциала российских эмитентов.

«Тем не менее рынок реагирует на изменения денежно-кредитной политики с временным лагом, поэтому реальный эффект на экономику мы увидим через 3-6 месяцев. Таким образом, видимый эффект «охлаждения» экономики мы ожидаем увидеть в 2025 году», — говорит аналитик «Цифра брокер».

«Повышение ключевой ставки рефинансирования всегда негативно отражается на бизнесе, поскольку для его развития, расширения, модернизации или автоматизации все займы станут дороже в обслуживании. Поэтому после роста ставок обычно и замедляются темпы экономического роста в стране» Владимир Чернов аналитик FreedomFinanceGlobal

Как изменятся цены товаров и услуг

Темпы роста потребительских цен в стране должны замедлиться, считает Чернов. Если бы российские власти не удерживали искусственно курс рубля на текущих значениях и дали ему укрепиться, то импортные товары начали бы дешеветь и инфляция замедлилась бы намного быстрее, полагает он.

Основная цель регулятора в повышении ставок – снизить потребление и кредитование посредством привлечения средств на депозиты, утверждает Пырьева. На данный момент охлаждение внутреннего спроса осложнено ростом доходов населения – россияне на этом фоне одновременно наращивают и потребление, и сбережения, уточняет она.

Как повышение ключевой ставки на 18% повлияет на курс рубля

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Высокие ставки – это позитив для рубля, поскольку, опять же, это повышает привлекательность рублевых сбережений, уверена аналитик «Цифра брокер».

Этой же точки зрения придерживается и аналитик Freedom Finance Global. Он считает, что рубль на фоне только ожидания роста ставок уже должен был бы дорожать, но ему не дают, искусственно балансируя спрос и предложение на Московской бирже.

«В частности, в июле уже дважды снижали нормативы репатриации валютной выручки экспортерами на бирже, ранее они продавали 80% своей валютной выручки на бирже, когда рубль начал укрепляться, норматив сначала снизили до 60%, а потом до 40%. Поэтому я думаю, что первая реакция курса рубля на рост ставок будет его укрепление, но продлится оно не долго и в скором времени он вернется на комфортные для всех (импортеров и экспортеров) уровни, то есть примерно на текущие значения», — полагает Чернов.

В текущей ситуации курс рубля устанавливается российскими властями и экспортерами искусственно, и это становится препятствием для его роста. Нужно заметить, что подорожание национальной валюты, которое в теории неизбежно произошло бы после повышения ключевой ставки означало бы снижение стоимости всех импортных товаров в рублевом эквиваленте, то есть то самое охлаждение инфляции.

Принимая любое решение по ключевой ставке, ЦБ рискует

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Любое из решений ЦБ – рискованное в текущей ситуации, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне несло бы существенный риск недооценки достаточной жесткости ДКП, если инфляция будет продолжать расти и майско-июньский рост цен окажется не всплеском, а повышательным трендом, или же замедление инфляции будет недостаточно быстрым осенью.

Рост ставки до 18-20% или выше является опасным передавливанием экономики на фоне все еще накатывающих эффектов от ужесточения денежно-кредитных условий и отмены льготного кредитования.

«Повышение ставки до 20% и выше будет оправданно, если рост номинальных заработных плат останется в диапазоне 15-20%. Такой рост зарплат будет стимулировать спрос на кредиты, замедление инфляции и инфляционных ожиданий будет длительным процессом и приведет к заякореванию инфляционных ожиданий на высоком уровне. В таком случае борьба ЦБ с инфляцией потребует более длительного периода высоких ставок», — считает Федоров.