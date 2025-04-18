Ключевая ставка ЦБ на заседании 25 апреля: регулятор может подать два сигнала

Как ЦБ поступит с ключевой ставкой на заседании 25 апреля и какой сигнал рынку при этом подаст регулятор — жесткий или нейтральный, читайте в материале РИАМО.

На очередном заседании Совета директоров Банка России будет принято решение по ключевой ставке. Большинство экспертов прогнозирует сохранение ключевой ставки на уровне 21%.

Ключевая ставка не изменится в апреле из-за повышенных госрасходов и слабых доходов от экспорта

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Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания 25 апреля, поскольку по-прежнему сохраняется некоторый баланс в проинфляционных и дезинфляционных рисках, полагает ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

С одной стороны, наблюдается замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. С другой стороны, сохраняется бюджетный импульс вследствие повышенных госрасходов при слабых темпах роста доходов на фоне проблем с экспортом, связанных с негативной динамикой на рынке нефти ввиду неопределенности развития мировой экономики, отмечает аналитик.

Экономика России адаптировалась к высокой ключевой ставке

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«Мы прогнозируем сохранение ключевой ставки и незначительные изменения в тексте решения. Сигналы спикеров ЦБ РФ за последний месяц подчеркивали необходимость сохранения ставок на текущем уровне для более уверенного снижения и разворота инфляции», — высказывает свое мнение заместитель председателя правления СДМ-Банка, начальник казначейства Эдуард Лушин.

По его словам, ставка сохранит сдерживающее воздействие на экономическую активность и инфляцию, Банк России будет сохранять жесткие денежно-кредитные условия, чтобы убедиться в силе и устойчивости дезинфляционного процесса.

Экономика России в целом адаптировалась к высоким ставкам, выросшая склонность населения к сбережениям формирует базу для финансовых учреждений и фондового рынка. Проблемы ощущают только закредитованные компании — число их банкротств увеличится в 2025 году, поскольку пережить столь долгий период повышенных ставок им сложно, прогнозирует финансист. Достаточно комфортно себя чувствуют компании, имеющие подушки ликвидности и капитала, позволяющие и зарабатывать на высоких ставках, и финансировать за счет собственных средств свои капитальные программы, добавляет он.

ЦБ снизит ключевую ставку и даст жесткий сигнал 25 апреля

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Банк России может снизить ключевую ставку на предстоящем заседании, считает главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров. Данные за первый квартал говорят о более низкой динамике инфляции по сравнению с прогнозом ЦБ, продолжается стагнация в кредитовании, динамика заработных плат показывает снижение. Все это происходит на фоне замедления расходов бюджета по сравнению с тратами в декабре-феврале, отмечает он.

Инфляционные ожидания продолжают снижаться на фоне крепкого курса рубля. Ключевым фактором, который может сдвинуть на июнь решение по снижению ставки, является снижение цен на ключевые экспортные товары из-за ожиданий замедления мировой экономики в результате роста торговых ограничений между крупнейшими экономиками, говорит Федоров.

По его мнению, негативный внешний фон (тарифные войны, неопределенность с ростом мировой экономики и цен на экспорт, импорт) может привести к ускоренному ослаблению рубля и замедлению темпов роста, более устойчивой инфляции. Однако возможен и другой сценарий — когда профицит торговых мощностей в Китае побудит местных производителей давать скидки на экспортируемые товары, что частично нивелирует последствия снижения курса рубля и даст возможность Банку России активнее снижать ставку.

«Считаем, что снижать ключевую следует постепенно, так как скорость влияния на экономику от снижения гораздо выше, чем от ее повышения из-за квазиплавающих ставок. У Банка России сейчас есть запас около 2% на понижение ключевой, исходя из текущей инфляции, динамике ставок и инфляционных ожиданий. На наш взгляд, было бы логичным шагом снизить ключевую на 1 процентный пункт в апреле с сохранением жесткого сигнала. Внутриэкономические индикаторы говорят за снижение, но есть внешний фон. Таким образом, траектория "снизить сейчас и посмотреть, что будет дальше" — вполне оптимальный вариант, и пока консервативно прогнозируем ключевую ставку 17,5% на конец года». — рассказал экономист.

ЦБ сохранит ключевую ставку и даст нейтральный сигнал 25 апреля

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

«Мы прогнозируем сохранение ключевой ставки рефинансирования 25 апреля на текущем уровне в 21% годовых. О снижении ключевой ставки рефинансирования говорить пока преждевременно несмотря на снижение недельных темпов инфляции, потому что в годовом выражении она еще не начала снижаться, а значит ее пик еще не пройден. По прогнозу ЦБ он будет пройден в апреле», — прокомментировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Недельные темпы инфляции в России в апреле текущего года демонстрируют устойчивый тренд на замедление, так как по данным Росстата они снижаются с самого начала апреля (0,20% на первой неделе, затем 0,16% и на прошлой неделе – 0,11%). Это могло бы позволить ЦБ смягчить риторику на предстоящем заседании 25 апреля или дать нейтральный сигнал, считает аналитик.

Инфляционные ожидания населения в марте снизились на 0,5%, до 12,9%. Если тренд на их снижение продолжится, то вероятность смягчения риторики регулятора на предстоящем заседании возрастет, говорит он.

«Однако падение мировых цен на нефть вряд ли позволит ЦБ смягчить риторику, особенно в свете публикации комментария к мартовским темпам инфляции в России, где регулятор указал на необходимость длительного периода высоких ставок в экономике РФ и не исключил их очередного повышения. Поэтому скорее всего, ЦБ даст нейтральный сигнал», — резюмировал Чернов.