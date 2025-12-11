Ключевая ставка 19 декабря 2025: у Центробанка будет два варианта

Почему ЦБ может продолжить «игру на понижение» ключевой ставки на последнем заседании Совета директоров 2025 году, читайте в материале РИАМО.

19 декабря Банк России рассмотрит два возможных варианта изменения ключевой ставки: сохранение текущего уровня или снижение на 50 б. п., считают опрошенные эксперты. Какие факторы будут влиять на решение ЦБ, читайте в материале РИАМО.

На решение по ключевой ставке будет влиять динамика инфляции и ситуация на внешних рынках

Фото - © Никита Бурденков / Фотобанк Лори

Банк России будет рассматривать два варианта ключевой ставки на заседании 19 декабря: оставить ставку неизменной и снизить ее на 50 базисных пункта, при этом вербальный сигнал останется нейтральным, считает аналитик по макроэкономике УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Иванов.

«Мы полагаем, что ключевыми факторами, которые окажутся влияние на решение ЦБ станет динамика инфляции и ситуация на внешних рынках (тут значимо возросли проинфляционные риски: цены на энергоресурсы снижаются, зато дисконты резко выросли и непонятно, сколько времени потребуется на их схлопывание). Не добавляет оптимизма в плане ожиданий снижения ключевой ставки и инфляционные ожидания (13.3%), которые еще больше выросли и находятся на очевидно неприемлемых для ЦБ уровнях», — отмечает эксперт.

Рынок труда остается примерно в том же состоянии, не демонстрируя особенно сильного охлаждения: безработица на уровне 2.2%, зарплаты даже чуть ускорились (4.7% г/г в реальном выражении).

Доходности на ближнем сегменте КБД (кривая бескупонной доходности — прим. ред.) до года чуть выросли (в пределах 0.5 п. п.), однако на среднем и дальнем конце кривой доходности снизились. Ставки депозитов в рублях даже чуть подросли — банки, очевидно, пересмотрели свои взгляды на будущее.

«История с экономической активностью довольно спорная: с одной стороны, мы видим всплеск экономической активности, отрицать которую нельзя (промпроизводство +3.1%, обработка +4.5%, розничная торговля +4.8%), однако есть сильное подозрение, что это временное явление. В любом случае, эти данные явно не дают оснований поставить в пику ЦБ рецессию в экономике, зато предоставляют ему свободу принятия решения, которая выражается в том, что можно немного дольше держать ставку выше», — комментирует Иванов.

Ключевая ставка ЦБ будет снижена до 16% 19 декабря

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

С учетом поступающей от регуляторов информации и оценок целевого уровня реальной ключевой ставки ЦБ РФ, наше прогнозное значение ключевой ставки по итогам заседания ЦБ РФ 19 декабря составит 16%, говорит аналитик АО ИК «АКБФ» Александр Осин.

Такой же прогноз дает финансовый эксперт Татьяна Волкова, которая считает, что ключевая ставка будет снижена на 0,5 процентного пункта.

«Формируя прогноз, я в первую очередь ориентируюсь на официальную позицию Банка России. Регулятор неоднократно подчеркивал, что намерен сохранять жесткую ДКП до тех пор, пока инфляция не будет возвращена в целевой коридор 4-5% к концу 2026 года. Центральный банк также акцентирует внимание на том, что любые последующие решения по ключевой ставке будут приниматься исходя из того, насколько устойчивым окажется замедление инфляции и как будут меняться инфляционные ожидания. Проще говоря, рынок не должен рассчитывать на резкие шаги: каждое изменение ставки станет взвешенным и строго привязанным к реальной динамике макроэкономических показателей», — отмечает финансовый эксперт.

Еще осенью обсуждались более оптимистичные сценарии, согласно которым к концу года ставка могла бы опуститься до уровня около 14% годовых. Однако на практике снижение происходит более плавно.

При этом повышение ставки на декабрьском заседании почти исключено: в текущих условиях экономики она нуждается не в дополнительном ужесточении, а в мерах поддержки, подчеркивает Волкова.

Очевидных предпосылок для снижения ключевой ставки на декабрьском заседании не просматривается, считает экономический эксперт Ольга Горюкова. Предыдущие шаги регулятора по ее снижению до нынешних 16,5% были продиктованы не только инфляционной динамикой, но и четко озвученными ожиданиями представителей реального сектора и финансового рынка. В этих реалиях Банк России в качестве отклика на запрос рынка может продолжить «игру на понижение» и обеспечить легкое снижение «ключа» — не более 0,5 п. п., полагает она.

«Однако подобный шаг не сильно повлияет на ситуацию в кредитовании реального сектора, стоимость кредитных продуктов будут сохраняться на высоком и — для корпоративных заемщиков отдельных отраслей — на заградительно высоком уровне. Зато даже небольшое снижение укрепит нисходящий тренд по доходности вкладов, которая коррелирует с ключевой ставкой», — считает Горюкова.

Сохранить тенденцию к снижению ставки в начале 2026 года будет непросто из-за предстоящего повышения НДС, добавляет экономический эксперт.

Банк России 19 декабря сохранит ключевую ставку

Фото - © Яна Королёва / Фотобанк Лори

На заседании 19 декабря 2024 года Банк России с высокой долей вероятности сохранит ключевую ставку на текущем уровне, считает к.э.н., эксперт в области мировой экономики и менеджмента в нефтегазовом деле Mупегну Нзусси Кевин Грас.

В поддержку своего мнения он приводит следующие аргументы: