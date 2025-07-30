Каким будет курс евро в августе 2025 года — прогнозы аналитиков

29 июля курс евро превысил 95 рублей, хотя еще совсем недавно европейская валюта торговалась ниже 90 рублей. Какой курс евро ожидается в августе текущего года, читайте в материале РИАМО.

Факторы роста евро в августе 2025 года

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В пятницу Банк России снизил ставку на 200 б.п. до 18%. Крупнейшие банки уже снизили ставки по депозитам в диапазон 14-15%. Кривая бескупонной доходности облигаций также снизилась ниже 15%. На этом фоне инвестиционная привлекательность валюты растет. Однако, курс определяется не только монетарной политикой Центрального Банка, но и внешними макроэкономическими условиями, отмечает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

«Важной причиной ослабления рубля является подавленный импорт. По мере снижение ключевой ставки в России кредитный спрос на импорт будет расти. Одновременно с этим снижение рублевых доходностей заставляет экспортеров накапливать валюту и сокращать продажу валютной выручки. Оба этих встречных факторов положительно влияют на курс евро», — полагает эксперт. Никита Бредихин ведущий инвестиционный аналитик Go Invest

С другой стороны, курс евро зависит не только от денежно-кредитной политики в России, но и от макроэкономических условий, объясняет он. С начала года индекс доллара (DXY) потерял более 10%. На этом фоне курс EUR/USD укрепился до $1,17. Укрепление было вызвано снижением доверия к американской экономике и введением торговых тарифов со стороны США. Однако 1 августа истекает тарифная пауза и начинают действовать обновленные пошлины. Уже сейчас со многими странами достигнуты первичные соглашения и в ближайшее время могут быть подписаны крупные торговые сделки, что снизит неопределенность в отношении американской экономики. В этом случае может произойти локальное укрепление доллара, относительно других валют, высказывает свое мнение Бредихин.

«Таким образом, наиболее вероятный сценарий в августе для евро — это диапазон цены 91-96 рублей. Поддержку курсу европейской валюты оказывает снижение ключевой ставки, а потенциальное укрепление доллара, напротив, ограничивает рост. При этом мы не ожидаем значительных колебаний в течение августа», — прогнозирует эксперт.

Курс евро к рублю в августе 2025 года будет 93-96 рублей

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

В августе курс валютной пары евро-рубль может вернуться в диапазон 93.00-96.00 на фоне роста спроса на иностранную валюту, считает заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

Снижение ставок Банком России и доходностей ОФЗ сокращает дифференциал ставок между рублевыми и валютными инвестициями, отмечает он.

«Движение евро будет сдерживать укрепление доллара, которое мы ожидаем до конца года на фоне сокращения дисбалансов в торговом балансе — заключение торговых соглашений и наполнение бюджета сборами от роста таможенных пошлин сократит дефицит и повысит привлекательность американских гособлигаций, что вызовет спрос на доллар против других мировых валют», — отмечает финансист.

По его мнению, большого потенциала роста евро против доллара не наблюдается, как и перспектив роста европейской экономики выше темпов мировой экономики.

Прогноз курса евро к рублю на август 2025 года: допускается волатильность

Фото - © Алексей Смышляев / Фотобанк Лори

Прогнозы по курсу евро на август остаются сдержанными, но в то же время допускают умеренную волатильность, комментирует частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

«В первой половине месяца базовым сценарием выглядит движение в диапазоне 88-94,5 рублей. При этом в случае усиления внешнеполитических рисков или ухудшения глобального настроения на рынках курс может подняться до 95-96 рублей. Нижняя граница, 88 рублей, сохранится при благоприятной внешней конъюнктуре и сохранении спроса на рубль», ― отмечает эксперт.

По его словам, во второй половине августа возможен некоторый сдвиг в сторону ослабления российской валюты. Это может быть связано с сезонными факторами, а также с потенциальным усилением оттока капитала через дивидендные и импортные платежи. В таком случае евро может закрепиться ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона 94-96 рублей, полагает Сидоров.