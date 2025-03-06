Истинная цена материнства: сколько стоит выносить, родить и выкормить ребенка в Москве в 2025 году
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О разных ценниках на беременность, роды и кормление младенца в Москве читайте в материале РИАМО.
Стоимость ведения беременности, родов, кормление младенца в столице постоянно растет. РИАМО обратилось к нескольким экспертам с просьбой оценить, во сколько обойдется появление новой жизни в 2025 году, если исходить из трех вариантов расчетов – бюджетного, среднего и люкс.
Оценки стоимости ведения беременности, родов и выкармливания от ФОСТ
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Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) совместно с экспертом, маркетологом и предпринимателем Мирославом Радкевичем специально для РИАМО провело исследование стоимости беременности, родов и первых месяцев жизни младенца в Москве. В рамках анализа сравнивались цены на товары для будущих и молодых родителей в традиционном ритейле и на маркетплейсах, а также рассматривались возможности экономии за счет покупки товаров на вторичном рынке.
«Результаты исследования показывают, что расходы могут различаться в 2-3 раза в зависимости от того, где и как совершать покупки», – подчеркивает эксперт ФОСТ, маркетолог Мирослав Радкевич.
Стоимость ведения беременности в столице в 2025 году
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В Москве беременность можно наблюдать бесплатно по ОМС, но многие женщины предпочитают частные клиники.
Итак, примерная стоимость ведения беременности составляет:
- Бюджетный вариант (по ОМС) – 0 рублей.
- Средний вариант (частная клиника) – 100 000–200 000 рублей.
- Люкс-вариант (ведущий врач, индивидуальный подход) – 400 000–800 000 рублей.
При этом расходы на сопутствующие товары также различаются:
- Тест на беременность в аптеке – 200–300 рублей, на маркетплейсе упаковка из 5 тестов – 500 рублей (выгода до 60%).
- Витамины для беременных в аптеке – 1500–2500 рублей, на маркетплейсе со скидкой – 900–1200 рублей (экономия 30–50%).
Сколько стоят роды в Москве в 2025 году
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Рожать в государственном роддоме можно бесплатно по ОМС, но многие семьи выбирают платные роды:
- По ОМС – 0 рублей.
- Частный контракт с роддомом – 150 000–300 000 рублей.
- Элитный роддом с премиальными условиями – 500 000–1 500 000 рублей.
«Экономия возможна даже в этом сегменте. Например, если роддом позволяет приносить свои вещи, можно заранее закупить их на маркетплейсах. Родовой комплект в аптеке стоит 5000-7000 рублей, на маркетплейсе – 3000–4000 рублей (экономия 40%)», – говорит Радкевич.
Кормление младенца: сколько стоит питание на маркетплейсах и в ритейле
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Первые шесть месяцев жизни ребенка связаны с существенными расходами на питание. При грудном вскармливании затраты минимальны, но, если требуется молочная смесь, расходы увеличиваются.
- Стоимость детской смеси в ритейле – 1400–1600 рублей за банку.
- На маркетплейсе со скидками – 1100–1300 рублей (экономия 20–30%).
- На вторичном рынке (если смесь не подошла другому ребенку) – скидки до 50%.
Необходимо также учитывать, что одной банки смеси хватает примерно на 5 дней.
Дополнительные расходы:
- Молокоотсос – в ритейле 6000–8000 рублей, на маркетплейсах 3500–5000 рублей, на вторичном рынке – 1500–2500 рублей.
- Набор бутылочек и стерилизатор – в ритейле 5000 рублей, на маркетплейсах 3500 рублей.
Сколько стоит обустройство жизни младенца: сравнение ритейла и маркетплейсов
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Одной из самых затратных частей подготовки к рождению ребенка является покупка мебели, коляски и одежды. Разница в стоимости между маркетплейсами, ритейлом и вторичным рынком здесь особенно заметна, подчеркивает эксперт ФОСТ.
📌 Детская кроватка:
- В розничных магазинах – 10 000–15 000 рублей.
- На маркетплейсах – 7 000–9 000 рублей (экономия до 40%).
- На вторичном рынке – 3000 рублей (экономия до 80%).
📌 Коляска:
- В ритейле – 35 000–50 000 рублей.
- На маркетплейсах – 25 000–30 000 рублей (экономия до 40%).
- На вторичном рынке – 10 000–15 000 рублей (экономия до 70%).
📌 Одежда для младенца:
- В магазинах – от 1000 рублей за бодик.
- На маркетплейсах – упаковка из 5 бодиков за 2000 рублей.
- На сайтах по размещению объявлений – полный комплект одежды на первые три месяца жизни за 1000-2000 рублей.
«По итогам исследования ФОСТ стало очевидно, что разница в стоимости товаров в ритейле, маркетплейсах и на вторичном рынке может достигать 50-70%. Родители, которые осознанно подходят к покупкам, могут значительно сократить расходы, выбрав онлайн-покупки и разумное использование вторичного рынка», – отмечает Радкевич.
Итоговые три варианта расходов на рождение ребенка
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Расходы на беременность, роды и первые 6 месяцев жизни ребенка (по итогам анализа ФОСТ)
• Бюджетный вариант (максимальная экономия за счет маркетплейсов и вторичного рынка): 30 000–60 000 рублей.
• Средний вариант (смешанный подход: маркетплейсы + ритейл): 400 000–800 000 рублей.
• Люкс-вариант (ритейл + частные клиники + премиальный сервис): 2 000 000–4 000 000 рублей.
«Таким образом, стоимость рождения и воспитания ребенка в Москве зависит не только от уровня комфорта, но и от того, насколько осознанно родители подходят к выбору мест покупки. Маркетплейсы и вторичный рынок позволяют снизить затраты без потери качества, делая родительство более доступным», – комментирует Радкевич.
Какие услуги будут доступны женщине по рождению и кормлению ребенка в зависимости от бюджета
«Важно помнить, что многие услуги можно получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), однако дополнительные расходы все же неизбежны», – подчеркнула член комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Саниям Коваль и рассмотрела три возможных сценария расходов: эконом, средний и люкс.
Экономный вариант
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Для тех, кто предпочитает экономить, но при этом получать качественное медицинское обслуживание, стоимость беременности, родов и кормления может составить от 40 000 до 75 000 рублей:
- Наблюдение по беременности: бесплатно по ОМС. Женская консультация предоставляет все необходимые анализы и консультации врачей.
- Роды: в государственных роддомах Москвы роды также бесплатны по ОМС. Однако некоторые мамы предпочитают доплачивать за отдельные удобства, такие как отдельная палата. Это может добавить от 30 000 до 50 000 рублей.
- Кормление: грудное вскармливание – самый экономичный вариант. Оно бесплатно и полезно для здоровья малыша. Если потребуется докорм смесью, затраты составят около 10 000–15 000 рублей в месяц.
Средний бюджет
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Средний уровень комфорта предполагает больше свободы выбора и дополнительные удобства. Общая сумма составит примерно 300 000–500 000 рублей.
- Наблюдение по беременности: можно выбрать платную клинику или частного врача. Стоимость варьируется от 100 000 до 200 000 рублей за весь период наблюдения.
- Роды: многие выбирают контрактные роды в частных клиниках или государственных роддомах с улучшенными условиями. Цена контракта начинается от 100 000 рублей.
- Кормление: если грудное вскармливание невозможно, качественные смеси обойдутся в 20 000–30 000 рублей в месяц.
Люксовый подход
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Для тех, кто ценит максимальный комфорт и индивидуальный подход, расходы могут достигать 700 000–1 500 000 рублей и более.
- Наблюдение по беременности: персональный врач, частные клиники премиум-класса. Цены начинаются от 300 000 рублей за весь период.
- Роды: контрактные роды в лучших клиниках Москвы с VIP-условиями. Стоимость может доходить до 500 000 рублей и выше.
- Кормление: индивидуальные консультации по грудному вскармливанию, дорогие смеси и органические продукты. Затраты могут превышать 40 000 рублей в месяц.