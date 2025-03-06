Истинная цена материнства: сколько стоит выносить, родить и выкормить ребенка в Москве в 2025 году

О разных ценниках на беременность, роды и кормление младенца в Москве читайте в материале РИАМО.

Стоимость ведения беременности, родов, кормление младенца в столице постоянно растет. РИАМО обратилось к нескольким экспертам с просьбой оценить, во сколько обойдется появление новой жизни в 2025 году, если исходить из трех вариантов расчетов – бюджетного, среднего и люкс.

Оценки стоимости ведения беременности, родов и выкармливания от ФОСТ

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Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) совместно с экспертом, маркетологом и предпринимателем Мирославом Радкевичем специально для РИАМО провело исследование стоимости беременности, родов и первых месяцев жизни младенца в Москве. В рамках анализа сравнивались цены на товары для будущих и молодых родителей в традиционном ритейле и на маркетплейсах, а также рассматривались возможности экономии за счет покупки товаров на вторичном рынке.

«Результаты исследования показывают, что расходы могут различаться в 2-3 раза в зависимости от того, где и как совершать покупки», – подчеркивает эксперт ФОСТ, маркетолог Мирослав Радкевич.

Стоимость ведения беременности в столице в 2025 году

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В Москве беременность можно наблюдать бесплатно по ОМС, но многие женщины предпочитают частные клиники.

Итак, примерная стоимость ведения беременности составляет:

Бюджетный вариант (по ОМС) – 0 рублей.

Средний вариант (частная клиника) – 100 000–200 000 рублей.

Люкс-вариант (ведущий врач, индивидуальный подход) – 400 000–800 000 рублей.

При этом расходы на сопутствующие товары также различаются:

Тест на беременность в аптеке – 200–300 рублей, на маркетплейсе упаковка из 5 тестов – 500 рублей (выгода до 60%).

Витамины для беременных в аптеке – 1500–2500 рублей, на маркетплейсе со скидкой – 900–1200 рублей (экономия 30–50%).

Сколько стоят роды в Москве в 2025 году

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Рожать в государственном роддоме можно бесплатно по ОМС, но многие семьи выбирают платные роды:

По ОМС – 0 рублей.

Частный контракт с роддомом – 150 000–300 000 рублей.

Элитный роддом с премиальными условиями – 500 000–1 500 000 рублей.

«Экономия возможна даже в этом сегменте. Например, если роддом позволяет приносить свои вещи, можно заранее закупить их на маркетплейсах. Родовой комплект в аптеке стоит 5000-7000 рублей, на маркетплейсе – 3000–4000 рублей (экономия 40%)», – говорит Радкевич.

Кормление младенца: сколько стоит питание на маркетплейсах и в ритейле

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Первые шесть месяцев жизни ребенка связаны с существенными расходами на питание. При грудном вскармливании затраты минимальны, но, если требуется молочная смесь, расходы увеличиваются.

Стоимость детской смеси в ритейле – 1400–1600 рублей за банку.

На маркетплейсе со скидками – 1100–1300 рублей (экономия 20–30%).

На вторичном рынке (если смесь не подошла другому ребенку) – скидки до 50%.

Необходимо также учитывать, что одной банки смеси хватает примерно на 5 дней.

Дополнительные расходы:

Молокоотсос – в ритейле 6000–8000 рублей, на маркетплейсах 3500–5000 рублей, на вторичном рынке – 1500–2500 рублей.

Набор бутылочек и стерилизатор – в ритейле 5000 рублей, на маркетплейсах 3500 рублей.

Сколько стоит обустройство жизни младенца: сравнение ритейла и маркетплейсов

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Одной из самых затратных частей подготовки к рождению ребенка является покупка мебели, коляски и одежды. Разница в стоимости между маркетплейсами, ритейлом и вторичным рынком здесь особенно заметна, подчеркивает эксперт ФОСТ.

📌 Детская кроватка:

В розничных магазинах – 10 000–15 000 рублей.

На маркетплейсах – 7 000–9 000 рублей (экономия до 40%).

На вторичном рынке – 3000 рублей (экономия до 80%).

📌 Коляска:

В ритейле – 35 000–50 000 рублей.

На маркетплейсах – 25 000–30 000 рублей (экономия до 40%).

На вторичном рынке – 10 000–15 000 рублей (экономия до 70%).

📌 Одежда для младенца:

В магазинах – от 1000 рублей за бодик.

На маркетплейсах – упаковка из 5 бодиков за 2000 рублей.

На сайтах по размещению объявлений – полный комплект одежды на первые три месяца жизни за 1000-2000 рублей.

«По итогам исследования ФОСТ стало очевидно, что разница в стоимости товаров в ритейле, маркетплейсах и на вторичном рынке может достигать 50-70%. Родители, которые осознанно подходят к покупкам, могут значительно сократить расходы, выбрав онлайн-покупки и разумное использование вторичного рынка», – отмечает Радкевич.

Итоговые три варианта расходов на рождение ребенка

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Расходы на беременность, роды и первые 6 месяцев жизни ребенка (по итогам анализа ФОСТ)

• Бюджетный вариант (максимальная экономия за счет маркетплейсов и вторичного рынка): 30 000–60 000 рублей.

• Средний вариант (смешанный подход: маркетплейсы + ритейл): 400 000–800 000 рублей.

• Люкс-вариант (ритейл + частные клиники + премиальный сервис): 2 000 000–4 000 000 рублей.

«Таким образом, стоимость рождения и воспитания ребенка в Москве зависит не только от уровня комфорта, но и от того, насколько осознанно родители подходят к выбору мест покупки. Маркетплейсы и вторичный рынок позволяют снизить затраты без потери качества, делая родительство более доступным», – комментирует Радкевич.

Какие услуги будут доступны женщине по рождению и кормлению ребенка в зависимости от бюджета

«Важно помнить, что многие услуги можно получить бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), однако дополнительные расходы все же неизбежны», – подчеркнула член комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержки семьи Саниям Коваль и рассмотрела три возможных сценария расходов: эконом, средний и люкс.

Экономный вариант

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Для тех, кто предпочитает экономить, но при этом получать качественное медицинское обслуживание, стоимость беременности, родов и кормления может составить от 40 000 до 75 000 рублей:

Наблюдение по беременности: бесплатно по ОМС. Женская консультация предоставляет все необходимые анализы и консультации врачей.

Роды: в государственных роддомах Москвы роды также бесплатны по ОМС. Однако некоторые мамы предпочитают доплачивать за отдельные удобства, такие как отдельная палата. Это может добавить от 30 000 до 50 000 рублей.

Кормление: грудное вскармливание – самый экономичный вариант. Оно бесплатно и полезно для здоровья малыша. Если потребуется докорм смесью, затраты составят около 10 000–15 000 рублей в месяц.

Средний бюджет

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Средний уровень комфорта предполагает больше свободы выбора и дополнительные удобства. Общая сумма составит примерно 300 000–500 000 рублей.

Наблюдение по беременности: можно выбрать платную клинику или частного врача. Стоимость варьируется от 100 000 до 200 000 рублей за весь период наблюдения.

Роды: многие выбирают контрактные роды в частных клиниках или государственных роддомах с улучшенными условиями. Цена контракта начинается от 100 000 рублей.

Кормление: если грудное вскармливание невозможно, качественные смеси обойдутся в 20 000–30 000 рублей в месяц.

Люксовый подход

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Для тех, кто ценит максимальный комфорт и индивидуальный подход, расходы могут достигать 700 000–1 500 000 рублей и более.