Голая неправда: как мошенники используют эротические дипфейки

Чем опасны эротические дипфейки в руках мошенников и как от них защититься

В каких мошеннических схемах применяют эротические дипфейки и как защититься от подобных угроз, читайте в материале РИАМО.

Мошенники могут использовать эротические дипфейки для обмана пользователей — об этом предупредили эксперты. С помощью подделок злоумышленники создают видимость «железного» компромата без доступа к реальным деликатным материалам, получая мощный рычаг шантажа при минимальных затратах.

Чем эротические дипфейки интересны мошенникам

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Дипфейки сами по себе — это мощный инструмент психологического давления на потенциальную жертву, говорит в беседе с РИАМО ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов. При добавлении такой табуированной и весьма деликатной темы как эротика давление становится еще сильнее.

«Шантажируя потенциальную жертву фото- и видеоматериалами интимного характера, злоумышленник может добиться любой цели: выманить нужные данные, заставить перевести деньги и так далее», — рассказывает специалист.

Применение эротических дипфейков направлено на такой специфический тип актива как репутация, дополняет руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. Именно из-за этого злоумышленники могут выстраивать разнообразные сценарии, включая прямой шантаж. Тем более, в обществе отношение к подобным ситуациям крайне предвзятое — и мошенники это прекрасно знают.

«При этом важно понимать, что вымогателям не надо быть ни хакерами, ни мастерами социальной инженерии. Наличие качественного эротического дипфейка все сделает за них», — подчеркивает Полунин.

По словам эксперта по социотехническому тестированию Angara Security Якова Филевского, создать подробные компрометирующие материалы сегодня практически не составляет труда: несмотря на то, что в большинстве ИИ-сервисов имеется цензура, все еще остаются инструменты, работающие «в черную». Современные сервисы генерируют дипфейк-материалы за считаные минуты, превращая шантаж в масштабируемый и относительно дешевый инструмент давления.

Что известно о применении эротических дипфейков в России

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Инструменты создания дипфейков распространяются глобально, поэтому санкции или географические ограничения почти не влияют на их доступность, говорит в беседе с РИАМО Яков Филевский. На российских анонимных площадках уже давно фиксируются целые сообщества, занимающиеся генерацией контента со своими знакомыми или даже «на заказ», в том числе с целью шантажа и разжигания травли. Барьер входа падает, а значит, масштаб атак будет расти, отмечает эксперт.

«Сегодня российские банки и операторы фиксируют рост случаев дипфейк-шантажей и голосовых „имитаций“, а МВД разрабатывает отдельные нормы для пресечения таких преступлений» Станислав Ежов директор по ИИ «Группы Астра»

Дипфейки весьма активно применяются злоумышленниками в совершенно разных контекстах — они помогают мошенникам перевоплотиться в коллег, учителей, друзей и родственников жертвы, отмечает Константин Горбунов. Дело в том, что благодаря активному развитию ИИ-технологий подобный фейковый контент может выглядеть весьма реалистично, особенно в глазах несведущего пользователя. Поэтому не исключено, что и эротические дипфейки будут также активно применяться для мошеннических атак.

В каких схемах мошенники могут использовать эротические дипфейки

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Основные схемы использования эротических дипфейков — это письма и сообщения от злоумышленников, в которых они пишут пользователям, что обнаружили пикантные материалы с их вторыми половинками, рассказывает Горбунов. К таким сообщениям прилагаются ссылки, по которым предлагается перейти, чтобы ознакомиться с более подробной информацией.

«Разумеется, это вредоносные ссылки. Они ведут на сайты, где-либо автоматически начинается загрузка вредоносного ПО, либо необходимо ввести определенные данные, которые утекут к мошенникам» Константин Горбунов ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов

Кроме того, злоумышленники могут действительно изготовить дипфейки и шантажировать потенциальную жертву, требуя перевести определенные суммы денег. В противном случае они угрожают публикацией дипфейков.

К типовым мошенническим сценариям, помимо вымогательства денег, Станислав Ежов относит вымогательства реальных фото (sextortion) и «deepfake-конференции» с поддельным участниками, через которые осуществляются манипуляции и мошеннические действия.

«Дипфейк-контент также может использоваться в схемах, связанных с местью, подростковым буллингом и корпоративным шантажом. Мошенник собирает предполагаемые контакты жертвы, по которым далее идет рассылка. Или же злоумышленник угрожает ее совершить, вымогая денежные средства, послушание или что-то еще», — дополняет Яков Филевский.

Как защититься от атак с использованием эротических дипфейков

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Главными целями атак мошенников при помощи эротических дипфейков в основном являются женщины, активно ведущие социальные сети, либо просто публичные личности, фото и видео материал которых можно легко найти в сети, говорит . Дело в том, что для создания качественного дипфейка нужно много материала, и как раз эти категории граждан его охотно предоставляют.

«Опасность всего этого может сильно варьироваться от психологической травмы до полной потери репутации. Тут все очень индивидуально» Сергей Полунин руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис»

В случае фейковых ссылок на вероятные эротические фотографии своей второй половинки пользователь может зайти на сайт из любопытства, даже если уверен в верности и «непорочности» партнера, дополняет Константин Горбунов. А в случае дипфейков пугает даже сама вероятность появления подобных материалов в сети. Так, злоумышленники могут угрожать отправить дипфейки родителям или бабушкам/дедушкам, которые не очень сведущи в современных технологиях, и, чтобы этого не допустить, пользователь на фоне паники лучше заплатит требуемую сумму.

«Файл, попавший в сеть, может всплыть через годы при трудоустройстве, построении публичной или политической карьеры. Для подростков это может стать триггером травли, вызывать тревогу, страх и впоследствии — психологическую травму» Яков Филевский эксперт по социотехническому тестированию Angara Security

Абсолютной защиты от эротических дипфейков не существует, но комбинация цифровой гигиены, постоянного мониторинга и заранее продуманного алгоритма ответа делает атаку менее выгодной для злоумышленников и значительно снижает потенциальный вред, говорит эксперт. При этом, чем меньше данных пользователя, в том числе видео и фото, есть в сети, тем меньше вероятность создания правдоподобного дипфейка. Поэтому всегда нужно ограничивать доступ к своим аккаунтам в соцсетях и мессенджерах для посторонних людей.

Кроме того, не стоит пересылать чувствительные данные, например, фотографии эротического характера, даже своему партнеру, ведь вероятность взлома существует всегда, заключает Константин Горбунов.