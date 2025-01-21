Гендеры, иммигранты и наркокартели: какие указы Дональд Трамп подписал в первый день на посту президента США

О первых мерах нового главы американского государства после официального вступления в должность читайте в материале РИАМО.

Вступивший в должность 20 января 47-й президент США Дональд Трамп, как и обещал, начал свой новый срок с подписания большого количества президентских указов. По состоянию на утро 21 января по московскому времени на сайте Белого дома опубликовано около 40 таких актов.

Любопытно, что за свой первый срок на посту главы государства Трамп подписал 220 указов. 72 из них впоследствии были отменены, в том числе пришедшим на смену Трампу Джо Байденом.

Новые указы Трампа в области внутренней политики

Фото - © Unsplash.com

Новый президент постановил реформировать процесс найма госслужащих с целью вернуть в качестве главного критерия отбора реальные заслуги кандидата.

«Недопустимо нанимать на госслужбу на основе таких факторов, как приверженность человека незаконной расовой дискриминации, замаскированной под “равенство”, или его приверженность выдуманной концепции “гендерной идентичности” вместо половой принадлежности», – говорится в тексте указа.

Еще один похожий указ направлен на отмену «радикальных и затратных правительственных программ DEI и преференций» (аббревиатура DEI в переводе с английского означает «разнообразие, равенство, инклюзивность»).

Название другого указа на ту же тему звучит так – «Защита женщин от идеологии гендерного экстремизма и восстановление биологической правды в федеральном правительстве». В частности, в этом документе утверждается, что существует только два пола – мужской и женский.

Еще одним своим указом Трамп учредил департамент правительственной эффективности (DOGE) – новый орган, который будет следить за целесообразностью государственных расходов и оптимизировать работу федерального правительства. Именно эту структуру должен возглавить Илон Маск.

Другие указы Трампа в области внутренней политики посвящены таким вопросам как:

Еще одним своим указом новый президент отменил сразу 78 указов и других документов, подписанных его предшественником Джо Байденом.

Кроме того, Трамп подписал прокламацию о помиловании участников штурма Капитолия 6 января 2021 года (напомним, тогда толпа сторонников Трампа протестовала против его поражения на президентских выборах).

Новые указы Трампа в области борьбы с нелегальной иммиграцией

Фото - © CBP Photography/Flickr.com

Целая серия указов нового президента посвящена ограничению нелегальной иммиграции в США, которую Трамп неоднократно называл одной из главных угроз национальной безопасности.

В частности, президент ввел чрезвычайное положение на южной границе США.

Другой его указ в этой области называется «Защита американцев от вторжения». Он посвящен организации системы борьбы с нелегальной миграцией внутри США.

Еще один указ «О защите наших границ» прямо перечисляет меры по укреплению границы, такие как возведение физических барьеров, задержание нелегальных мигрантов, их безотлагательное выдворение, уголовное преследование нарушителей.

Также Трамп постановил пересмотреть программы приема беженцев в США и утвердил роль армии в деле защиты границ.

Новые указы Трампа в сфере внешней политики

Фото - © скриншот

Согласно подписанным новым президентом указам, США выходят из Всемирной организации здравоохранения (в частности, в связи с «неправильными» действиями ВОЗ в отношении пандемии COVID-19), а также повторно выходят из Парижского соглашения по климату.

Кроме того, Трамп: