FATF готовит России «черную метку»: чего ждать 22 октября 2024 года

Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) 22 октября должна принять решение о включении России в свой «черный список». В 2023 году FATF уже приостановила членство РФ в организации, а в 2024 году понизила РФ в рейтинге контроля за операциями с криптовалютой с «соответствует» до «частично соответствует». Какие дальнейшие шаги может предпринять FATF и чем это грозит России, читайте в материале РИАМО.

FATF: что это за организация и против чего борется

Фото - © Unsplash.com

FATF – это межправительственная организация, созданная для борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

С 2000 года организация выпускает документ «Призыв к действиям», содержащий список стран, не сотрудничающих в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В первом списке 2000 года были 13 стран, включая Россию, Израиль, Панаму и Филиппины. Благодаря реформам в законодательстве Россия и Израиль были исключены из списка в 2001 году, напоминает вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

РФ присоединилась к Группе по борьбе с отмыванием денег в 2003 году. Однако 20 лет спустя, в 2023 году, организация приостановила ее членство, мотивируя это тем, что РФ нарушает принципы FATF своими действиями в отношении Украины.

Сегодня FATF включает 36 стран, учитывая такие дружественные России государства, как Индия, Бразилия, Китай, входящие в БРИКС.

Базирующаяся в Париже организация регулярно оценивает страны в соответствии с их обязательствами по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения ядерного, химического или биологического оружия.

Что такое «черный» и «серый» списки FATF

Фото - © Freepik.com

FATF устанавливает международные стандарты и продвигает меры по обеспечению целостности мировой финансовой системы. Страны, которые не соответствуют этим стандартам, могут быть внесены в «черный список» или «серый список», что серьезно повлияет на экономические отношения, отмечает к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и международных экономических отношений, замдиректора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова.

Попадание в «черный» или «серый» список FATF может нанести серьезный ущерб финансовой репутации страны и считается экономически разорительным для нее.

«Серый список» FATF – это юрисдикции, где власти, по мнению организации, недостаточно эффективно борются с отмыванием денег и финансированием терроризма. И хотя их системы противодействия отмыванию денег и другим финансовым правонарушениям нуждаются в совершенствовании, однако они активно работают с группой для ликвидации существующих проблем. Такие страны не подвергаются санкциям, но находятся под усиленным мониторингом. Им вменяется в обязанность улучшить свои финансовые системы, чтобы избежать попадания в «черный список». Если страна попадает в «черный список», это означает, что она не желает сотрудничать с FATF или не предпринимает усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Включение в «черный список» FATF имеет серьезные последствия, например, ограничения в международных финансовых операциях и повышенный уровень риска для бизнеса и инвестиций в этих странах. FATF рекомендует другим странам «применять усиленные меры должной осмотрительности» в финансовых сделках с этими странами, поскольку эти сделки могут быть не совсем законными или честными.

«Страны из „черного списка” подвергаются строгим контрмерам, таким как усиленный контроль транзакций и санкции. По итогам пленарного заседания FATF в феврале 2023 года в черный список включили КНДР, Иран и Мьянму» Ирина Заседатель вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров

«Черный список» FATF: последствия для России после 22 октября 2024 года

Фото - © Freepik.com

Возможность включения России в черный список ФАТФ во время заседания 22 октября 2024 года в настоящее время находится под пристальным вниманием многих экспертов. Украина официально запросила это действие, сославшись на обеспокоенность финансовой практикой России.

Несмотря на сильное давление со стороны Украины на включение России в черный список FATF, результат будет зависеть от консенсуса среди государств-членов, что усложняет процесс внесения любой страны в черный список, отмечает эксперт Иванова.

«Если Россия будет внесена в черный список FATF во время заседания 22 октября 2024 года, финансовые учреждения по всему миру будут обязаны проводить усиленную юридическую проверку транзакций с участием РФ, что усложнит участие российских компаний в международной торговле и финансировании. Внесение в черный список, вероятно, приведет к ограничениям на международные транзакции, усложнив возможности РФ вести бизнес с иностранными партнерами и потенциально приведя к сокращению прямых иностранных инвестиций. Российским предприятиям может стать все труднее получать кредиты от международных финансовых институтов. Внесение в черный список России будет способствовать дипломатической напряженности в международных отношениях», – считает Иванова.