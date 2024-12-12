Энергетика России: что ждет нефтегазовую и угольную отрасли страны в 2025 году и снизятся ли цены на бензин

Энергетическая отрасль России испытывает в последние годы колоссальное давление в силу ряда внутренних и внешних факторов. При этом она остается одной из важнейших в экономике в силу своей экспортной ориентации. Какие тренды будут определять развитие энергетики в России (в сфере нефте- и угледобычи), читайте в материале РИАМО.

В 2025 году давление на РФ в сфере энергетики будет нарастать

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Нет поводов ожидать, что в 2025 году мы станем свидетелями изменения магистральной тенденции последних лет: попыток отдельных стран максимально сократить наше присутствие на премиальных энергетических рынках, считает эксперт по энергетике Антон Соколов.

«Учитывая, что новая администрация США, нашего основного конкурента практически в каждой сфере энергетики, собирается наращивать добычу углеводородов, а также тот факт, что формирование глобального североамериканского СПГ-хаба, куда помимо расширяющихся американских мощностей войдут также мексиканские и канадские проекты, продолжается несмотря ни на что, можно с уверенностью прогнозировать, что борьба на газовом рынке Европы будет только нарастать. В свою очередь, развитие российских мощностей по сжижению газа пока находится под вопросом, ведь дело не только непосредственно в технологиях снижения, лицензиарами которых являются западные компании, но и в количестве газовозов ледового класса, которые будут вывозить СПГ с Ямала», — комментирует ситуацию эксперт.

Какой будет цена на нефть в 2025 году

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Санкционное давление на российскую нефтянку со стороны западных стран продолжится, что не позволит существенно нарастить экспортные объемы, считает директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев. Поэтому задачей для российских экспортеров «черного золота» на 2025 год является поддержание существующих транспортных коридоров, пролонгация торговых соглашений, по возможности — расширение теневого флота, который позволяет индустрии «оставаться на плаву», отмечает эксперт.

«Ценовой вопрос будет стоять достаточно остро в следующем году: прогнозируется умеренное снижение цен на нефть, однако ситуация развивается динамично, и устойчивый рост цен — тоже вероятный сценарий развития рынка», — говорит Марышев.

Энергетика России в 2025 году: зависимость от мировой экономики

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Перспективы энергетического рынка России зависят от роста мировой экономики, поскольку РФ является крупнейшим экспортером энергетических ресурсов на мировой рынок, полагает доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова. Рост экономики КНР увеличивает спрос на энергетические ресурсы, а сокращение темпов роста, наоборот, снижает спрос на нефть, газ, уголь, добавляет она. Снижение спроса, соответственно, ведет и к снижению цен.

«Важным фактором, влияющим на перспективы российского энергетического рынка, является геополитический. Военные конфликты в странах Ближнего Востока повышают риски как для транзита нефти, так и для ее добычи, что способствует росту цен энергоресурсов, с одной стороны, и росту спроса на услуги надежных поставщиков, с другой. Россия — надежный поставщик нефти, газа и угля, поскольку российское правительство полностью контролирует экономическую и политическую ситуацию в стране, — отмечает Сазанова.

По мнению эксперта, негативным фактором на российском энергетическом рынке является высокая ключевая ставка, способствующая росту ставок по кредитам для компаний. Высокая стоимость инвестиционных ресурсов и оборотных средств является сдерживающим фактором для развития энергетических предприятий.

«Небольшие НПЗ рискуют закончить 2024 год с убытками, но и устойчивость крупных компаний не безгранична. Политика высоких кредитных ставок может нанести серьезный ущерб энергетической отрасли России в 2025 году даже при сохранении благоприятной международной конъюнктуры», — резюмирует экономист.

Внутренние вызовы для энергетики России: цены на бензин в 2025 году

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Помимо нерыночной конкуренции, российская энергетическая сфера сталкивается и с серьезными внутренними вызовами, считает эксперт Соколов. Ухудшается качество минерально-сырьевой базы, а это значит, что доля трудноизвлекаемых малорентабельных запасов растет как в объеме запасов, так и в объеме добычи. Растет средняя обводненность на основных российских нефтяных месторождениях просто в силу их продолжительной эксплуатации. Не просматриваются и перспективы снижения налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль, которая уже превышает 75%, перечисляет трудности специалист по энергетике.

«Заезжая на заправку, наши сограждане обычно начинают возмущаться „рвачами“, работающими в нефтяных компаниях, не задумываясь, что большую часть в цене литра бензина или дизеля составляют различные налоги и сборы, которые для нефтяников регулярно повышают. А это значит, что у компаний остается меньше средств для инвестиций в геологоразведочные работы, поиск технологий добычи трудноизвлекаемых запасов, повышение глубины переработки нефти на отечественных НПЗ, создание и обслуживание транспортной инфраструктуры. Последнее особенно актуально с учетом переориентации российских добывающих отраслей на новые направления экспорта», — комментирует Соколов.

На внутреннем рынке российской энергетике предстоит столкнуться с необходимостью урегулирования цены на бензин, уверен Марышев. Действительно, в 2024 году именно вопрос стоимости топлива вызвал наиболее острые дискуссии. Эксперт полагает, что совместными усилиями ВИНКи (вертикально-интегрированные нефтяные компании — прим. ред.) и регулятор смогут придумать органичный выход из сложившейся ситуации.

Что ждет угольную отрасль в 2025 году

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Угольная отрасль находится на этапе динамичного роста: синхронная работа регулятора, крупных добывающих компаний и некоммерческих организаций позволит в ближайшее время нарастить объемы экспортируемого на восток сырья, отмечает Марышев.

Основным потребителем российского угля останется Китай. Поднебесная, несмотря на широко декларируемый курс на декарбонизацию экономики, продолжает активно загружать энергетические объекты и промышленность коксующимся и энергетическим углем. Кроме того, потенциал Азиатско-Тихоокеанского рынка с точки зрения угольной отрасли крайне высок, подчеркивает эксперт.

«Общий „азиатский“ спрос ориентировочно в два раза превышает экспортные возможности России. Без потребителей экспортеры не останутся. Однако главным ограничителем для дальнейшего развития угольного экспорта является дефицит транспортных мощностей. В частности, высокая загруженность главной железнодорожной артерии страны — Байкало-амурской магистрали — тормозит развитие отрасли. Потенциал для увеличения добычи есть — требуются логистические возможности», — говорит Марышев.

Основным вызовом для угольной отрасли эксперт по энергетике Соколов называет логистический. Нарастить объемы экспорта мешает высокая загрузка железных дорог, ведущих к портам нашего Тихоокеанского побережья. В отличие от компаний нефтегазовой отрасли, угледобывающие компании не могут самостоятельно построить новые транспортные артерии, отмечает он.

«Еще один серьезный вызов — это рост собственной добычи в странах, которые являются ключевыми потребителями угля — в Китае и Индии. Особенно это касается энергетического угля. КНР, например, реализует политику жесткого протекционизма и развития внутренних производителей, что сокращает долю рынка, доступную иностранным поставщикам, борьба за которую усиливается», — говорит Соколов.