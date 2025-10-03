Эффективные инструменты для внешней торговли: плюсы и минусы

В каких случаях лучше использовать факторинг, таможенные карты, аккредитивы, банковские гарантии, кредитные линии и валютные депозиты, читайте в материале РИАМО.

Компании, ведущие внешнеэкономическую деятельность, редко обходятся только базовыми расчетами через банк. Участие в международной торговле почти всегда связано с кассовыми разрывами, необходимостью уплаты таможенных пошлин и налогов, а также с рисками неплатежей со стороны зарубежных контрагентов. Чтобы снизить эти риски и поддерживать стабильность, используются специализированные банковские инструменты. Но применять их стоит осознанно: у каждого решения есть и преимущества, и ограничения. О том, в каких ситуациях лучше применять тот или иной инструмент, а в каких следует его избегать, РИАМО рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

Какие проблемы снимает факторинг

Фото - © David Kashakhi / Фотобанк Лори

Факторинг позволяет экспортеру получить деньги за поставленный товар сразу, не дожидаясь оплаты от иностранного покупателя. Это снимает проблему кассовых разрывов и частично перекладывает риск неплатежа на банк или факторинговую компанию. Однако факторинг обходится дороже обычного кредитования: комиссии и процентная ставка могут существенно «съесть» маржу, особенно если у компании низкая рентабельность. Кроме того, не все контрагенты и сделки проходят проверку банка — проблемных покупателей просто не возьмут на факторинг.

Этот инструмент оправдан при регулярных поставках надежным партнерам и необходимости быстро оборачивать капитал. В разовых или малорентабельных сделках он может оказаться невыгодным, подчеркивает эксперт.

Таможенные карты: каким компаниям выгодно их использовать

Фото - © РИА Новости, Евгений Епанчинцев

Это удобный способ ускорить оплату пошлин и сборов. Карта позволяет перечислить деньги напрямую, без посредников и сложных переводов. Риск — в том, что продукт узкоспециализированный: использовать его можно только для таможенных платежей, и не во всех странах карты принимаются одинаково хорошо.

Также бывают технические сбои, которые задерживают оформление груза, хотя сама цель инструмента — эти задержки сокращать.

«Таможенные карты стоит применять крупным импортерам, которые регулярно оформляют грузы и заинтересованы в прозрачном документообороте. Для небольших компаний, работающих эпизодически, выгода от продукта не всегда очевидна», — объясняет Марчук.

Аккредитивы и банковские гарантии: когда уместны и когда избыточны

Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори

Аккредитив защищает обе стороны сделки: экспортер получает гарантию оплаты, импортер — гарантию поставки товара по условиям контракта. Минус в том, что оформление аккредитива занимает время и стоит дополнительных денег. В ситуациях, когда между сторонами уже установлены доверительные отношения, аккредитив может оказаться избыточным, отмечает зампредправления АО «Национальный Банк Сбережений».

Банковские гарантии помогают участвовать в тендерах и подтверждать надежность, но банки нередко требуют залог или резервирование средств. То есть компания фактически замораживает часть оборотного капитала. Эти инструменты оправданы при работе с новыми или рискованными контрагентами, а также при участии в госзакупках.

Кредитные линии и валютные депозиты: зачем нужны

Фото - © Фотобанк Лори

Кредитная линия дает подстраховку при колебаниях курса или задержке оплаты, но за ее поддержание банк обычно берет комиссию, даже если компания не пользуется деньгами, говорит эксперт.

Валютные депозиты позволяют частично хеджировать риски, но они «замораживают» средства, а при резких скачках курса могут привести к упущенной выгоде. Эти инструменты уместны для компаний с крупными регулярными валютными потоками. Для бизнеса, где поставки редкие или небольшие, расходы на их обслуживание часто превышают пользу, подчеркивает Марчук.

Комплексные решения: плюсы и минусы

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Некоторые банки предлагают экосистемы, объединяющие факторинг, расчеты и таможенные платежи. Они действительно упрощают администрирование, но привязывают компанию к одному банку. Это снижает гибкость и может сделать бизнес зависимым от тарифной политики конкретного игрока, указывает эксперт.

Такой вариант выгоден при долгосрочном сотрудничестве и большом объеме операций, но рискован, если компания работает с разными регионами и банками.

Универсальных решений нет: все зависит от объемов бизнеса

Фото - © Ярославский Максим / Фотобанк Лори

«Банковские продукты могут стать «финансовым каркасом» внешнеэкономической деятельности, но их эффективность зависит от масштаба бизнеса, специфики сделок и готовности компании нести дополнительные издержки», — подчеркивает Марчук.

По ее словам, универсальных решений нет: то, что помогает крупному экспортеру, может быть излишне или даже убыточно для малого поставщика.

Поэтому каждый инструмент стоит рассматривать как точечное решение для конкретной задачи, а не как обязательный элемент любой внешнеэкономической деятельности.