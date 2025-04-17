Движение «Талибан»*: как талибы живут по законам шариата и в чем их отличие от других исламистских движений

В материале РИАМО рассказываем о движении «Талибан»*, его идеологии и отношениях с Россией.

Верховный суд России приостановил запрет «Талибана»* в России 17 апреля

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В марте 2025 года Генпрокуратура направила иск в Верховный суд России с просьбой приостановить запрет деятельности движения «Талибан»*. Он был рассмотрен Верховным судом 17 апреля в 14:00 в закрытом режиме.

В конце 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому предусматривается механизм временного приостановления запрета деятельности террористической организации.

В четверг, 17 апреля 2025 года, Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана» в России. Решение вступает в силу незамедлительно.

В 2023 году в Казахстане организацию исключили из списка запрещенных в Казахстане.

Провал и закрепление у власти: кто такие талибы и как они появились

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«Талибан»* — исламистская религиозно-политическая организация, пришедшая к власти в Афганистане после ухода из страны американских войск в 2021 году. Само слово «талибан» переводится как «учащийся религиозного учебного заведения», собственно, именно религия, вернее ее радикальное толкование, и стало основой движения. Лидер движения носит звание «амир-уль-муминин», что в переводе означает «повелитель правоверных».

Движение возникло в середине 1990-х годов в окрестностях города Кандагар на юге Афганистана. Тогда в стране постоянно происходили столкновения группировок моджахедов. Основу «Талибана»* составили выпускники медресе, и сама организация стала символом сопротивления Западу — талибы пропагандировали традиционные ценности (в их понимании — жизнь по законам шариата) и высказывали нетерпимость по отношению к европейским странам и США.

Уже к осени 1996 года талибы захватили Кабул и контролировали почти весь Афганистан. Но лишь до 2001 года, когда после теракта в США члены группировки «Аль-Каида»* скрылись на афганской территории и правительство США с союзниками начало военную операцию на территории страны. Тогда талибы ушли в подполье, но не прекратили своего существования.

Свое присутствие в Афгане талибы начали снова расширять в 2004–2005 годах и постепенно к 2021 году смогли закрепиться, а когда США вывели свой контингент, талибы быстро захватили Кабул.

Идеология и лидеры «Талибана»*

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Считается, что в основе идеологии, на которую опирается движение, лежит суннитское течение деобандизм. Оно появилось в 1867 году в Британской Индии и распространилось в Пакистане, где обучались многие афганцы. Течение отличается консерватизмом и неприятием ряда направлений в исламе, в особенности суфизма. Учитывая, что многие талибы — это пуштуны, то другим источником идеологии являются нормы традиционного кодекса чести пуштунов и заимствованные оттуда представления о чести, позоре, мести и прочем.

Первым лидером талибов был Мулла Мохаммед Омар, под предводительством которого талибы начали захватывать территории Афганистана. Сейчас пост верховного лидера «Талибана»* занимает мулла Хайбатулла Ахундзада, вместе со своим аппаратом и ближайшими сторонниками постоянно проживающий в Кандагаре.

При власти талибов в Афганистане установились законы шариата. Радикальный ислам установил законность прилюдных казней и порок, ухудшил положение женщин, которым запрещено получать образование, нельзя работать и выходить из дома без сопровождения мужчины. В стране запрещены все партии и все религии, кроме ислама, под запретом театры, музыка, музыкальные инструменты, изобразительное искусство и кино. Нельзя употреблять алкоголь, мужчины должны носить бороду, а женщины должны полностью закрываться.

Отношения «Талибана»* с Россией и другими странами

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Сейчас «Талибан» пытается позиционировать себя как дипломатическое правительство, с которым можно договориться. Тем не менее, движение официально не признано ни одним государством мира, в большинстве стран движение запрещено.

В Афганистане сейчас так и нет правительства, которое представляло бы интересы всех проживающих в стране этнических, конфессиональных и социальных групп. Нет и Конституции — в Афгане, по сути, живут по временному документу, разработанному талибанскими богословами.

В России организация пока признана террористической, в ООН легитимной властью признано правительство президента Ашрафа Гани, а право голоса страны в организации приостановлено из-за неуплаты взносов. Не признано движение из-за режима, который нарушает права человека, дискриминирует женщин и нацменьшинства.

Тем не менее вопросы безопасности и гуманитарные проблемы в Афганистане решать нужно, поэтому ряд государств поддерживает контакты с талибами. Иран, Китай, Туркменистан и ОАЭ аккредитовали дипломатических представителей «Талибана»* в своих странах. Россия выдала аккредитацию дипломату из Афганистана в 2022 году.

Ранее Россия занимала по отношению к движению критическую позицию из-за того, что талибы признали самопровозглашенную «Чеченскую республику Ичкерия» в январе 2000 года, а также из-за многочисленных нарушений прав человека на подконтрольных талибам территориях. Поэтому в 2003 году организация попала в список террористических. Сегодняшние заявления дипломатов «Талибана», их отказ от террористической деятельности и готовность к диалогу с Россией привели к новому витку развития отношений двух стран.

На конференции по Афганистану в 2021 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет работать с новой администрацией Афганистана. Эту позицию поддержали и другие участники встречи — Китай, Пакистан, Иран, Индия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и сами талибы. Другие представители афганского общества на конференцию не были приглашены.

В конце 2023 года Казахстан, а в 2024 году Киргизия исключили движение из списков запрещенных организаций. В России исключение из списка террористических организаций объясняют развитием экономических связей и укреплением взаимодействия в правоохранительной сфере.

Российские представители отмечали, что по ряду вопросов (например, о правах женщин) позиции талибов не разделяют, однако вмешиваться во внутренние дела Афганистана Москва не будет.

В чем отличие «Талибана»* от других исламистских движений

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«Талибан» не поддерживает движение «Исламское государство»*, ячейки которого появились в Афганистане. Там они называются «ИГ-Хорасан»* или «Вилаят Хорасан»*. Так, талибы резко осудили теракт в «Крокус Сити».

«МИД Исламского Эмирата Афганистана решительным образом осуждает недавнюю террористическую атаку в Москве, Россия, ответственность за которую взяла ДАИШ* (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, ред.), и считает ее вопиющим нарушением всех человеческих норм», — говорится в сообщении министра в соцсети Х.

Движения не просто конкуренты. Например, ИГ* добивается распространения влияния на весь исламский мир и объединить национальные государства в халифат. «Талибан» же нацелен на строительство теократического национального государства только в пределах Афганистана.

Более того, талибы заявили, что на сегодняшний день они являются главными противниками ИГ*, что будут прикладывать все возможные усилия в борьбе с ними. А дипломаты движения отметили, что отказываются от террористической деятельности.

*Организация признана в России террористической и запрещена.