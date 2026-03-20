Дорогой доллар: как снижение ключевой ставки до 15% ударит по кошелькам и спасет бюджет

Что будет с экономикой, бизнесом, курсом рубля после снижения ключевой ставки, читайте в материале РИАМО.

Банк России продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, снизив ключевую ставку. Это решение, принятое на фоне годовой инфляции около 6% и напряженности на сырьевых рынках, запускает цепную реакцию в экономике. Опрошенные РИАМО эксперты рассказали, что ждет рубль в ближайшие месяцы, почему бизнесу стоит готовиться к рефинансированию, а вкладчикам — к поиску новых инструментов для сохранения капитала.

Нефть, ставка и рубль: почему снижение ключевой ставки выгодно государству прямо сейчас

Фото - © Андрей Бакусов / Фотобанк Лори

Стоит отметить, что снижение ставки в контексте ослабления российской валюты на данный момент достаточно выгодно для государства, отмечает коммерческий директор АО «Доля роста» Валерий Богинский. Ситуация на Ближнем Востоке существенно влияет на рыночную стоимость энергоносителей. Продавать сейчас за валюту, имея внутренние расчеты в рублях, выгодно: если валюта немного подорожает, а рубль ослабнет, за тот же доллар можно выручить больше рублей, объясняет он.

Поскольку спрос на энергоносители влияет на все сферы экономики, снижение ключевой ставки в этом контексте выглядит вполне оправданным и даже отчасти спекулятивным решением. Для российской экономики снижение ставки именно в текущий момент представляется весьма выгодным шагом.

Соответственно, можно прогнозировать более заметное ослабление рубля по данному сценарию — до 85-86 рублей за доллар и около 95 рублей за евро к концу марта. При этом резкого скачка не произойдет, ожидать резких движений не стоит.

«Само движение в сторону снижения станет для малого и среднего бизнеса определенным сигналом о приближении времени более дешевых денег. Те предприниматели, которые сейчас рассматривают закрытие бизнеса, вероятно, будут воодушевлены перспективой получения в будущем недорогих кредитов и заемного финансирования. В ожидании этого момента они вынуждены искать альтернативные инструменты: привлекать партнерское финансирование через крауд-платформы, приглашать инвесторов в капитал, вкладывать собственные средства, чтобы бизнес смог дожить до наступления периода более дешевых кредитов», — комментирует Богинский.

Снижение ставки также повлияет на доходность банковских вкладов и депозитов. В этом сценарии среднерыночная ставка по ним, вероятно, составит порядка 10-12%.

Для российских вкладчиков, имеющих сбережения в несколько миллионов рублей и привыкших за последние годы к высоким ставкам, такой уровень доходности покажется крайне низким. Многие будут воспринимать его как сопоставимый с инфляцией или даже ниже нее, указывает коммерческий директор АО «Доля роста».

«Вклады перестанут опережать реальную инфляцию, что спровоцирует отток денежных средств из банковской системы. Значительная часть пассивов, которые сейчас оседают в банках, устремится на финансовые рынки: вероятен приток на биржу, при этом существенная доля средств, к сожалению, уйдет в сомнительные скам-проекты. Часть капитала направят в реальный бизнес через крауд-платформы. Стоит ожидать заметного движения капитала при достижении этого порога доходности», — отмечает Богинский.

Конец эпохи высоких ставок: куда уйдут миллионы вкладчиков после падения доходности депозитов

Фото - © Медиасток.рф

Небольшой шаг снижения ключевой ставки значительного влияния на реальный сектор не оказывает, считает ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин. В данном случае важнее общий тренд снижения ставки. Большее влияние также окажет риторика главы Банка России и прогнозы по инфляции и ключевой ставке.

Если тренд на снижение сохраняется и прогнозы не пересматриваются, то для рынка это умеренный позитив, так как предпосылки по дальнейшему снижению ставки сохраняются. Эксперт рассказал, чего можно ожидать в этом случае:

экономика постепенно начнет восстановление во второй половине 2026 года или в начале 2027;

расходы населения останутся на текущем уровне, но будут иметь умеренно восходящий тренд из-за снижения ставок по кредитам и менее привлекательных доходностей по банковским вкладам;

темпы кредитования также продолжат умеренное восстановление;

поддержка рублю ослабнет из-за снижения дифференциала процентных ставок к инструментам в иностранной валюте;

спрос на длинные облигации останется высоким;

часть средств с консервативных инструментов, вроде банковских вкладов и фондов денежного рынка может перетечь в акции недооцененных компаний, ориентированных на внутренний рынок или в акции компаний-бенефициаров ослабления рубля и высоких цен на энергоносители.

Новая реальность: что ждет рубль, инфляцию и бизнес в условиях цикла снижения ключевой ставки

Фото - © Медиасток.рф

На текущий момент российская экономика находится в фазе адаптации к новому уровню налоговой нагрузки после повышения ставки НДС до 22% и пересмотра регулируемых тарифов в начале года. Сегодняшнее заседание совета директоров Банка России прошло на фоне годовой инфляции в районе 6%, что существенно превышает целевой ориентир, однако коррекция ключевой ставки в феврале до 15,5% уже задала вектор на осторожное смягчение денежно-кредитных условий, комментирует директор департамента торговых операций ГК ГБИГ Холдингс Дмитрий Царьков.

«Сценарий снижения ключевой ставки станет сигналом к началу полноценного цикла смягчения ДКП, что, на мой взгляд, окажет стимулирующий эффект на фондовый рынок. Инвесторы начнут перекладывать капитал из облигаций и депозитов в акции, ожидая улучшения финансовых результатов компаний за счет снижения процентных расходов. Бизнес получит возможность рефинансировать плавающие кредитные линии, что критически важно в условиях дефицита оборотных средств. Для граждан это обернется постепенным снижением ставок по вкладам, что может подтолкнуть потребительский спрос, однако существует риск возобновления инфляционного давления, если предложение товаров не будет поспевать за платежеспособным спросом в условиях исторически низкой безработицы», — комментирует эксперт.

На валютном рынке смягчение ставки может спровоцировать умеренное ослабление рубля в сторону 87-90 за доллар, полагает Царьков.