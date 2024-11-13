Девальвация рубля: что происходит с российской валютой сейчас и чего ожидать в 2025 году

Что такое девальвация рубля, почему она происходит и как отражается на экономике и гражданах, читайте в материале РИАМО.

Девальвация, или обесценивание, национальной валюты в любой стране происходит по нескольким главным причинам. Во-первых, когда государство включает «печатный станок» и штампует деньги в огромном количестве. Во-вторых, когда нарушается торговый баланс. Центральные банки различных стран могут также намеренно снижать курсы своих валют с целью увеличения экспортных доходов и с тем, чтобы повысить привлекательность отечественных товаров на внутреннем рынке.

Что такое девальвация рубля

Фото - © Никита Бурденков / Фотобанк Лори

Девальвация — это снижение курса национальной валюты одного государства по отношению к твердым валютам иных стран, покупательная способность и курс которых стабильны. Примером могут служить доллар, евро, фунт стерлингов.

Говоря простыми словами, девальвация — это обесценивание денег, когда на них можно купить меньше других валют. Например, 10 лет назад доллар стоил 35 рублей, и некоторые эксперты называли это «безумием», твердо веря в то, что со временем российская валюта вернется к значению 33 рубля за доллар. Но, как известно, этого не произошло — наоборот, процесс девальвации рубля только усугубился. Если в 2014 году тысячу долларов можно было купить за 35 тысяч рублей, то в 2024 году для этого нужно 98-99 тысяч рублей как минимум.

Но проблема не только в том, что на рубли сейчас можно купить гораздо меньше валюты, но и в том, что на них можно купить гораздо меньше товаров и услуг в России.

«Можно сказать, что сейчас происходит ползучая девальвация рубля, то есть покупательная способность рубля снижается на фоне инфляции: за рубль можно купить меньше масла, конфет, долларов и юаней», — поясняет начальник аналитического департамента «Цифра брокер» Ованес Оганисян.

Когда в России была девальвация рубля и с чем это связано

Фото - © Медиасток.рф

Если сделать небольшой исторический экскурс, то, наверное, первый сильный удар рубль получил в 1991–1992 годах, когда в РФ резко вырос импорт товаров потребления, рассказывает Оганисян.

Падение рубля было очень значительным в 1994 году, когда правительство раздало предприятиям льготные рублевые кредиты, а те ринулись покупать на них доллары.

Также девальвация наблюдалась в 1998 году, когда курс рубля долгое время сдерживался искусственно. Тогда российские и иностранные инвесторы фиксировали 30-процентную доходность на рынке ГКО (государственных краткосрочных облигаций) в долларах. В такой ситуации предприятия задерживали оплату товаров друг другу, предпочитая вкладывать имеющиеся деньги в ГКО и получать огромные проценты. Но в августе 1998 года был объявлен отказ от выполнения обязательств по государственным ценным бумагам. А курс рубля к доллару с августа по декабрь 1998 года рухнул в четыре раза — с 6 до 24 рублей за доллар.

«Наконец, девальвация наблюдалась в 2014 году, когда упала цена на нефть. Российской экономике, бюджету и экспортерам стал выгоден более слабый рубль для выживания. Банк России тогда назвал это введением плавающего курса рубля» Ованес Оганисян начальник аналитического департамента «Цифра брокер»

Девальвация рубля происходит и сейчас, и наблюдалась ранее, исключая период 2022–2023 годов, когда рубль укрепился до 50 рублей за доллар, высказывает свое мнение финансист Наталья Вдовина.

«Далеко за примерами ходить не надо. Многие из нас помнят доллар по 6 рублей, потом по 20 рублей, по 80 и свыше 100 в 2022 году. И если еще три года назад нормальный диапазон курса был 68-75 рублей за доллар, то сейчас это 85-100 рублей», — говорит эксперт.

По словам Вдовиной, всплески девальвации обычно происходят на фоне геополитических событий, из последних — это присоединение Крыма и СВО.

«В такие периоды возникает очень высокий спрос на валюту: нерезиденты выходят из российских активов, происходит отток капитала у состоятельных граждан, рядовые граждане пытаются спекулировать или просто сохранить покупательскую способность денег», — комментирует эксперт.

Что будет с рублем в 2025 году

На фоне инфляции покупательная способность рубля будет снижаться, в том числе и по отношению к основным валютам, из-за отсутствия иностранных инвесторов, которые раньше покупали российские ОФЗ (облигации федерального займа), продавая валюту в период роста ставок, считает Оганисян.

Если финансовые власти будут сдерживать курс, и рубль в этих условиях начнет укрепляться, то импорт станет более конкурентным, в то время как на фоне инфляции, роста зарплат и затрат российские товары станут менее конкурентными, сильно снизится маржинальность бизнеса не только местных производителей, но и экспортеров, что может негативно отразиться на экономике, отмечает эксперт. Поэтому Банк России вряд ли станет искусственно воздействовать на курс, тем более что рост импорта в этих условиях и сопутствующий спрос на валюту сделают усилия регулятора по сдерживанию курса бесполезными, поясняет начальник аналитического департамента «Цифра брокер».

Ситуация может резко измениться в положительную для рубля сторону в случае, если, допустим, вырастет цена на нефть, добавляет эксперт.

Пока что регулятор всеми силами увеличивает привлекательность рублевых инструментов через повышение ключевой ставки и продажу валюты, отмечает Вдовина. При этом режим таргетирования валюты исключен, курс валюты — это всегда баланс игроков на рынке согласно сальдо торгового баланса. На данный момент он находится в коридоре 90-100 рублей за доллар и 12-14 рублей за юань. Чтобы произошел резкий рост курса, должен быть такой же всплеск интереса покупателей на иностранную валюту, объясняет финансист.

«В условиях закрытости российской экономики, ограничений на движение капитала, оплаты большой части товарно-сырьевых потоков в национальных валютах, такой интерес не просматривается. Крупным внутренним покупателем является Министерство финансов, которое исполняет бюджетное правило, если цена на сырье выше цены отсечения, но и этот покупатель пока балансируется продавцами в виде Центробанка и экспортеров», — говорит Вдовина.

Как девальвация рубля сказывается на экономике и гражданах: кто страдает больше всего

Фото - © Медиасток.рф

«Мы не сталкивались с долгим периодом медленной девальвации рубля в нашей новейшей истории (под „долгим“ я имею в виду период 7-10 лет). В прошлом девальвация была шоковой или как в начале 1990-х — плавной, но сопряженной с гиперинфляцией. Если бы мы могли устроить такую медленную девальвацию и вдобавок снизить инфляцию, то подобные экономические условия в целом были бы очень полезны и задали бы вектор развития для местных производителей», — считает Оганисян.

По его словам, от шоковой девальвации страдают в основном пенсионеры и бюджетники, потому что рост цен в магазинах (в товарах народного потребления мы импортируем 25-70%) «съедает» их доход. Зато экспортеры (основной бизнес в стране) и бюджет выигрывают в таких сценариях, добавляет эксперт.

«Мы постоянно живем в условиях умеренной девальвации, которая так или иначе влияет на инфляцию. Страдают прежде всего те, у кого не растут или не индексируются доходы и те, у кого нет инвестиционных инструментов, позволяющих защищать свои сбережения от инфляционного давления», — комментирует Наталья Вдовина.

Причин для паники нет, все по плану: что влияет на российскую финансовую систему и рубль

Фото - © Степан Хаджи / Фотобанк Лори

Что касается нынешней финансовой ситуации, в том числе положения российских банков и состояния рубля, то есть несколько факторов, которые влияют сейчас на российскую финансовую систему, отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. В первую очередь, это, конечно же, ключевая ставка Банка России, которая призвана поддерживать российскую валюту и частично с этим хорошо справляется.

Введенный повышенный утилизационный сбор также содействует укреплению рубля, однако главным последствием является рост цен на иностранные автомобили и создание условий для дальнейшего роста ключевой ставки. Похожим образом в июле «сыграл» фактор единовременного роста тарифов ЖКХ, напоминает эксперт.

По его словам, мощным ослабляющим фактором для рубля остаются также внешние обстоятельства — смягчение ДКП в США и ЕС, что спровоцировало бум спроса на эти валюты, параллельно ослабляя нацвалюты других стран.

«Тем не менее причин для паники нет. Коридор по доллару в виде 90-100 рублей — история плановая и отраженная в российском бюджете. Все, что выбивается в меньшую и большую сторону, пагубно сказывается на экспорте и импорте соответственно», — считает Деев.