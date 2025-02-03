Дело «Фонбет»: дача взятки в 60 миллионов и задержание посредников

В материале РИАМО рассказываем, за что задержали экс-главу «Фонбет» Сергея Анохина и сколько лет заключения ему грозит.

29 января стало известно о задержании бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина. По версии следствия, он пытался не допустить передачи следователям СК «результатов оперативно-разыскной деятельности органов ФСБ», за что был отправлен судом под арест.

В чем подозревают экс-главу «Фонбет» Сергея Анохина

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Анохин был задержан в связи с попыткой передать взятку в размере 60 миллионов рублей сотруднику спецслужб за сокрытие результатов расследования по делу на предыдущем месте работы, связанному с хищением бюджетных средств. Получатель взятки также задержан.

В СМИ сообщается, что расследование в отношении Анохина связано с его работой в футбольном клубе «Химки», которым он руководил с 2020 по 2021 год. Кроме того, в декабре 2024 года за мошенничество задержали ведущего инвестора «Химок», бизнесмена Туфана Садыгова. Его позже отпустили под залог, а в самом клубе заявили о том, что задержание Сергея Анохина не имеет отношения к клубу. В Российском футбольном союзе также отметили, что задержание экс-главы «Фонбет» к РФС не имеет никакого отношения.

Анохин давно находился в разработке у силовиков. Сообщается, что «сотрудниками ФСБ были получены сведения, свидетельствующие о противоправной деятельности представителей аффилированных с экс-гендиректором букмекерской компании „Фонбет" [Сергеем] Анохиным коммерческих организаций, связанных с хищением бюджетных денежных средств, выделенных на развитие спорта в Москве. Решался вопрос о передаче этих сведений в следственные органы ГУ МВД Москвы для возбуждения уголовного дела». В связи с этим Анохин и собирался передавать взятку.

У экс-гендиректора «Фонбета» провели обыски. Он признал свою вину, суд арестовал его до 29 марта.

Что известно о Сергее Анохине

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После информации о задержании Анохина в «Фонбете» сообщили, что он уволился из компании еще до задержания, поскольку «решил сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола». Анохина сменил Константин Линев.

Сергей Анохин Сергей Анохин родился 14 мая 1973 года в подмосковном Калининграде (сейчас Королев). Он получил высшее образование, является кандидатом экономических наук, играл в пляжный футбол, успел стать чемпионом России в составе команды «Строгино» и организовал Федерацию пляжного футбола России. Закончив спортивную карьеру, он ушел в бизнес.

Генеральным директором «Фонбет» Анохин стал в апреле 2022 года. Кроме того, он бывший вице-президент (до 2019 года) и был членом исполкома Российского футбольного союза (РФС). С 2013 по 2022 год Анохин возглавлял Московскую федерацию футбола, с октября 2022 года он входит в комитет по маркетингу Российского футбольного союза. С 2020 по 2021 год он возглавлял футбольный клуб «Химки».

У Сергея Анохина есть паспорт Мексики, и именно он в 2018 году выступал за возвращение пива на российские стадионы, аргументируя это повышением посещаемости матчей.

Задержание посредников Анохина

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При передаче части денег посредники Анохина были задержаны на одной из АЗС в Красногорске. Произошло это в день задержания самого Анохина. Помимо него, по делу проходят бывший частный детектив Степан Грицков и заместитель начальника УВД по Восточному округу Москвы Сергей Бивол. Они выступали посредниками при даче взятки.

31 января были задержаны еще трое посредников. Среди задержанных один из начальников отделения ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве, адвокат и бывший сотрудник полиции.

«10 миллионов рублей получил начальник одного из отделений ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве для дальнейшей передачи неустановленным должностным лицам УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве. Еще 10 миллионов рублей должны были быть переданы оперативному сотруднику ФСБ, который вместе с одним из посредников принял участие в оперативном эксперименте, и после передачи денег цепочка посредников, а также директор букмекерской компании были задержаны», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что следователи провели допросы, обыски и выемки. Двое из фигурантов уже находятся под стражей. Ходатайство об избрании меры пресечения в отношении четверых обвиняемых 31 января направлено в Тверской суд г. Москвы.

Сколько лет грозит бывшему генеральному директору «Фонбет»

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За взяточничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК) Сергею Анохину и его посредникам грозит от семи до 12 лет лишения свободы. Но стоит учитывать еще и дело, которое он пытался «замять» с помощью взятки.

Кроме того, в компании «Фонбет» заявили о решении подать иск против бывшего гендиректора Сергея Анохина с формулировкой, что «действия бывшего гендиректора Анохина противоречат ценностям компании и дискредитируют ее деловую репутацию». Сумма иска составит 100 миллионов рублей.