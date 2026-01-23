Давос-2026: экономический форум в тени «ледяной» сделки или как политика захватила главную повестку мира

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, традиционно считающийся площадкой для выработки глобальных экономических стратегий и делового диалога, в январе 2026 года оказался в эпицентре политического шторма. Вместо обсуждения инвестиций, устойчивого развития и технологических трендов центральными темами стали геополитические ультиматумы, торговая война из-за арктической территории и риторика силы. Вопреки своему названию, форум стал наглядной иллюстрацией того, как политика грубо и тотально вмешивается в экономику, создавая непредсказуемые риски для глобального роста и стабильности. Основным драйвером этой повестки стал президент США Дональд Трамп, чьи заявления, такие как «США — экономический двигатель планеты, и когда Америка процветает, процветает весь мир», задали тон всему мероприятию, подменив диалог монологом. Об экономических итогах Давоса-2026 читайте в материале РИАМО.

«Американский мотор» против «Европейского коллапса»: риторика вместо анализа

Фото - © сгенерировано Freepik

Выступление Дональда Трампа на форуме было выдержано в категоричных тонах, противопоставляющих успехи США провалам Европы. В центре его экономической нарративы стояли энергетика и суверенитет. Он жестко раскритиковал европейскую политику, констатируя: «Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении».

Трамп представил энергетическую политику ЕС как пример катастрофического провала, противопоставив ей американскую модель, основанную на добыче ископаемых ресурсов.

«США удалось избежать катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны... Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли», — заявил он, напрямую связывая «зеленый» переход с упадком.

«Они находятся на берегу Северного моря (страны Европы и Великобритания — прим. ред.) — одного из величайших запасов энергии в мире, но они его не используют, и это одна из причин, по которой их запасы энергии достигли катастрофически низкого уровня» Дональд Трамп Президент РФ

Рассказывая об успехах своей страны, Трамп увязывал их исключительно с собственными решениями.

«Экономика Соединенных Штатов растет вдвое быстрее, чем прогнозировал МВФ в апреле прошлого года. С моей политикой роста и торговой политики этот показатель станет намного выше. Я действительно верю, что мы можем достичь гораздо большего. И это все отличные новости для всех стран. США — экономический двигатель планеты, и когда Америка процветает, процветает весь мир. Так было всегда», — сообщил президент США.

При этом он прямо обвинил прежний курс, заявив, что «именно этим путем очень неразумно пошли администрация «сонного Джо» Байдена и многие другие западные правительства, отвернувшись от всего, что делает страны богатыми, могущественными и сильными».

«Гренландский кризис»: как торговая сделка ЕС-США стала заложником геополитики

Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори

Самым разрушительным примером подчинения экономики политике стала история вокруг Гренландии. Начавшись как резкое заявление Трампа о том, что США «поступили глупо, отдав Гренландию» и теперь намерены ее приобрести, она мгновенно трансформировалась в полноценный экономический кризис.

«Я прошу лишь кусок льда, чтобы защитить мир... У них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать "нет", и мы запомним» Дональд Трамп Президент РФ

Угроза введения 10%-х пошлин против ряда европейских стран за «символическую солидарность» с Данией — это классический пример использования торговых инструментов для достижения территориально-политических целей. Ответ Евросоюза был прямым и демонстрировал крах доверия: Европарламент заморозил ратификацию ключевого Торгового соглашения ЕС-США. Как пояснил председатель торгового комитета Бернд Ланге, угрозы Трампа ввести новые тарифы из-за Гренландии «нарушили достигнутые договоренности». Таким образом, годы сложных экономических переговоров были поставлены на паузу из-за одного политического требования.

Нервозность момента мгновенно отразилась на рынках: золото взлетело до исторических максимумов. Последующее заявление Трампа о том, что он переговорил с генсеком НАТО Марком Рютте и они «сформировали основу для будущего соглашения», частично успокоило индексы, но четко показало, что их судьба теперь зависит от сиюминутных политических маневров. Рютте, пытаясь снизить накал, призвал Европу сосредоточиться на Украине: «Укрепляйте ВПК. Обеспечьте выделение средств. Оденьте своих мужчин и женщин в униформу», — что лишь подчеркнуло милитаризацию дискурса.

Растерянная Европа: между принципами суверенитета и экономической целесообразностью

Фото - © Unsplash.com

Заявление Трампа о согласованной с генсеком НАТО Марком Рютте базе для сделки по Гренландии, вместе с отменой 10%-х пошлин против части стран ЕС повергло Европу в растерянность, написала Financial Times.

Некоторые европейские чиновники полагают, что это не более чем очередная попытка заморочить ЕС голову и сыграть на противоречиях стран-членов.

«Факт в том, что Трамп нестабилен. Завтра он может решить, что вводит пошлины против всего ЕС. Или что на самом деле применение военной силы — это нормально и вторгнуться в Гренландию. Надеюсь, что руководство ЕС на это не поддастся», — сказал один из еврочиновников.

Реакция Копенгагена была показательной. Премьер-министр Метте Фредериксен, явно испытывая облегчение от смены тональности, тем не менее жестко обозначила красную линию: «Мы можем вести переговоры по любым политическим вопросам — безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем делать предметом переговоров наш суверенитет».

Эта фраза стала квинтэссенцией всей проблемы Давоса-2026: экономические и оборонные переговоры были поставлены в зависимость от вопроса о национальном суверенитете, что является беспрецедентным вызовом для правовых основ Запада.

Печальные последствия: что ждет мировую экономику, если политика останется в центре

Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори

События Давоса-2026 — не аномалия, а симптом системной болезни. Постоянное и грубое вмешательство политики в экономику ведет к опасным последствиям. Среди них следующие:

Уничтожение предсказуемости. Когда торговые пошлины вводятся и отменяются в зависимости от переговоров о суверенитете далекого острова, никакие бизнес-модели не работают. Инвесторы уходят в активы-убежища.

Эрозия институтов. Такие площадки, как ВТО или двусторонние торговые соглашения, теряют смысл, если их принципы могут быть одномоментно отброшены.

Фрагментация мирового рынка. Конфронтационная риторика стимулирует создание замкнутых экономических блоков, основанных не на эффективности, а на политической лояльности, что ведет к росту издержек и снижению благосостояния.

Подмена эффективности целесообразностью. Решения начинают приниматься исходя из соображений «стратегической зависимости» или «наказания несогласных», а не экономической логики, что прямо ведет к стагфляции.

Итоги Давоса-2026

Фото - © РИА Новости

Давос-2026 войдет в историю как форум, где экономическая повестка была окончательно отодвинута на периферию политическими баталиями. «Ледяная» тема Гренландии, тарифные угрозы и риторика коллапса продемонстрировали, что даже среди союзников доверие сменилось транзакционностью и силовым давлением.

Главная опасность в том, что подобная модель становится нормой. Если политические амбиции и дальше будут доминировать над экономической логикой, мир ждет не эра процветания, а эра непредсказуемости и перманентных кризисов, где главным активом станет не инновация, а политическая благосклонность. Итоги форума в Давосе — это громкое предупреждение о том, к чему приводит путь постоянного подчинения экономики сиюминутным политическим интересам.