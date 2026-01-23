Давос-2026: экономический форум в тени «ледяной» сделки или как политика захватила главную повестку мира
Фото - © РИА Новости
Об итогах экономического форума в Давосе, читайте в материале РИАМО.
Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, традиционно считающийся площадкой для выработки глобальных экономических стратегий и делового диалога, в январе 2026 года оказался в эпицентре политического шторма. Вместо обсуждения инвестиций, устойчивого развития и технологических трендов центральными темами стали геополитические ультиматумы, торговая война из-за арктической территории и риторика силы. Вопреки своему названию, форум стал наглядной иллюстрацией того, как политика грубо и тотально вмешивается в экономику, создавая непредсказуемые риски для глобального роста и стабильности. Основным драйвером этой повестки стал президент США Дональд Трамп, чьи заявления, такие как «США — экономический двигатель планеты, и когда Америка процветает, процветает весь мир», задали тон всему мероприятию, подменив диалог монологом. Об экономических итогах Давоса-2026 читайте в материале РИАМО.
«Американский мотор» против «Европейского коллапса»: риторика вместо анализа
Фото - © сгенерировано Freepik
Выступление Дональда Трампа на форуме было выдержано в категоричных тонах, противопоставляющих успехи США провалам Европы. В центре его экономической нарративы стояли энергетика и суверенитет. Он жестко раскритиковал европейскую политику, констатируя: «Я люблю Европу, и я хочу, чтобы она процветала, но она движется не в том направлении».
Трамп представил энергетическую политику ЕС как пример катастрофического провала, противопоставив ей американскую модель, основанную на добыче ископаемых ресурсов.
«США удалось избежать катастрофического коллапса в энергетике, с которым столкнулись все европейские страны... Повсюду ветряные электростанции, которые уничтожают ваши земли», — заявил он, напрямую связывая «зеленый» переход с упадком.
«Они находятся на берегу Северного моря (страны Европы и Великобритания — прим. ред.) — одного из величайших запасов энергии в мире, но они его не используют, и это одна из причин, по которой их запасы энергии достигли катастрофически низкого уровня»
Дональд Трамп
Президент РФ
Рассказывая об успехах своей страны, Трамп увязывал их исключительно с собственными решениями.
«Экономика Соединенных Штатов растет вдвое быстрее, чем прогнозировал МВФ в апреле прошлого года. С моей политикой роста и торговой политики этот показатель станет намного выше. Я действительно верю, что мы можем достичь гораздо большего. И это все отличные новости для всех стран. США — экономический двигатель планеты, и когда Америка процветает, процветает весь мир. Так было всегда», — сообщил президент США.
При этом он прямо обвинил прежний курс, заявив, что «именно этим путем очень неразумно пошли администрация «сонного Джо» Байдена и многие другие западные правительства, отвернувшись от всего, что делает страны богатыми, могущественными и сильными».
«Гренландский кризис»: как торговая сделка ЕС-США стала заложником геополитики
Фото - © Щеголева Ольга / Фотобанк Лори
Самым разрушительным примером подчинения экономики политике стала история вокруг Гренландии. Начавшись как резкое заявление Трампа о том, что США «поступили глупо, отдав Гренландию» и теперь намерены ее приобрести, она мгновенно трансформировалась в полноценный экономический кризис.
«Я прошу лишь кусок льда, чтобы защитить мир... У них есть выбор. Вы можете сказать "да", и мы будем очень признательны. Или вы можете сказать "нет", и мы запомним»
Дональд Трамп
Президент РФ
Угроза введения 10%-х пошлин против ряда европейских стран за «символическую солидарность» с Данией — это классический пример использования торговых инструментов для достижения территориально-политических целей. Ответ Евросоюза был прямым и демонстрировал крах доверия: Европарламент заморозил ратификацию ключевого Торгового соглашения ЕС-США. Как пояснил председатель торгового комитета Бернд Ланге, угрозы Трампа ввести новые тарифы из-за Гренландии «нарушили достигнутые договоренности». Таким образом, годы сложных экономических переговоров были поставлены на паузу из-за одного политического требования.
Нервозность момента мгновенно отразилась на рынках: золото взлетело до исторических максимумов. Последующее заявление Трампа о том, что он переговорил с генсеком НАТО Марком Рютте и они «сформировали основу для будущего соглашения», частично успокоило индексы, но четко показало, что их судьба теперь зависит от сиюминутных политических маневров. Рютте, пытаясь снизить накал, призвал Европу сосредоточиться на Украине: «Укрепляйте ВПК. Обеспечьте выделение средств. Оденьте своих мужчин и женщин в униформу», — что лишь подчеркнуло милитаризацию дискурса.
Растерянная Европа: между принципами суверенитета и экономической целесообразностью
Фото - © Unsplash.com
Заявление Трампа о согласованной с генсеком НАТО Марком Рютте базе для сделки по Гренландии, вместе с отменой 10%-х пошлин против части стран ЕС повергло Европу в растерянность, написала Financial Times.
Некоторые европейские чиновники полагают, что это не более чем очередная попытка заморочить ЕС голову и сыграть на противоречиях стран-членов.
«Факт в том, что Трамп нестабилен. Завтра он может решить, что вводит пошлины против всего ЕС. Или что на самом деле применение военной силы — это нормально и вторгнуться в Гренландию. Надеюсь, что руководство ЕС на это не поддастся», — сказал один из еврочиновников.
Реакция Копенгагена была показательной. Премьер-министр Метте Фредериксен, явно испытывая облегчение от смены тональности, тем не менее жестко обозначила красную линию: «Мы можем вести переговоры по любым политическим вопросам — безопасности, инвестициям, экономике. Но мы не можем делать предметом переговоров наш суверенитет».
Эта фраза стала квинтэссенцией всей проблемы Давоса-2026: экономические и оборонные переговоры были поставлены в зависимость от вопроса о национальном суверенитете, что является беспрецедентным вызовом для правовых основ Запада.
Печальные последствия: что ждет мировую экономику, если политика останется в центре
Фото - © Sergey Grishin / Фотобанк Лори
События Давоса-2026 — не аномалия, а симптом системной болезни. Постоянное и грубое вмешательство политики в экономику ведет к опасным последствиям. Среди них следующие:
- Уничтожение предсказуемости. Когда торговые пошлины вводятся и отменяются в зависимости от переговоров о суверенитете далекого острова, никакие бизнес-модели не работают. Инвесторы уходят в активы-убежища.
- Эрозия институтов. Такие площадки, как ВТО или двусторонние торговые соглашения, теряют смысл, если их принципы могут быть одномоментно отброшены.
- Фрагментация мирового рынка. Конфронтационная риторика стимулирует создание замкнутых экономических блоков, основанных не на эффективности, а на политической лояльности, что ведет к росту издержек и снижению благосостояния.
- Подмена эффективности целесообразностью. Решения начинают приниматься исходя из соображений «стратегической зависимости» или «наказания несогласных», а не экономической логики, что прямо ведет к стагфляции.
Итоги Давоса-2026
Фото - © РИА Новости
Давос-2026 войдет в историю как форум, где экономическая повестка была окончательно отодвинута на периферию политическими баталиями. «Ледяная» тема Гренландии, тарифные угрозы и риторика коллапса продемонстрировали, что даже среди союзников доверие сменилось транзакционностью и силовым давлением.
Главная опасность в том, что подобная модель становится нормой. Если политические амбиции и дальше будут доминировать над экономической логикой, мир ждет не эра процветания, а эра непредсказуемости и перманентных кризисов, где главным активом станет не инновация, а политическая благосклонность. Итоги форума в Давосе — это громкое предупреждение о том, к чему приводит путь постоянного подчинения экономики сиюминутным политическим интересам.