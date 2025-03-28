ЧП в Египте 27 марта: причины и последствия затопления батискафа в Хургаде

Что случилось с батискафом в Красном море 27 марта

Утром 27 марта в Красном море близ Хургады затонул туристический батискаф. Подводное судно «Синдбад» должно было совершить трехчасовую экскурсионную поездку к коралловым рифам. На борту находилось 50 туристов из разных стран: России, Норвегии, Индии и Швеции, при этом россиян было большинство – 45 человек, от 15 до 20 из них – дети.

Стоимость поездки для взрослых составляла около 7 тысяч рублей, для детей – около 3,5 тысяч. Экскурсантам обещали захватывающее погружение на глубину до 25 метров и возможность полюбоваться экзотическими рыбами в их естественной среде обитания. Однако вскоре после начала экскурсии, около 10 часов утра по местному времени, батискаф начал тонуть.

Согласно первым сообщениям СМИ, причиной трагедии стала ошибка экипажа: подводное судно столкнулось с рифом в километре от берега, получило пробоину и начало стремительно погружаться на дно. Затем очевидцы рассказали, что батискаф по неизвестной причине начал тонуть еще до того, как успел отшвартоваться от причала. К этому моменту на борт субмарины спустились не все пассажиры, спастись удалось тем, кто стоял в конце очереди.

Последствия трагедии с батискафом в Хургаде

По официальным данным, в результате ЧП погибли шесть российских туристов, двое из погибших – дети. Еще 13 пассажиров были доставлены в больницы Хургады, некоторые из них – в тяжелом состоянии. Остальные экскурсанты успели вовремя выбраться из тонущего судна.

Из-за того, что сотрудники «Синдбада» не регистрировали пассажиров, опознание погибших и пострадавших было сильно затруднено. В частности, в число жертв трагедии по ошибке попала Кристина Валиуллина из Татарстана: ее вместе с мужем внесли в список погибших, но позже выяснилось, что Кристине удалось спастись. О судьбе ее супруга пока ничего не известно. Сама Кристина вместе с двумя детьми находится в больнице.

Причины крушения батискафа в Египте

По рассказам туристов, которые ранее совершали прогулки на батискафе «Синдбад», судно находилось в плачевном состоянии и выглядело ветхим. При этом перед погружением сотрудники экскурсионной фирмы не проводили никакого инструктажа, не раздавали спасательных жилетов, да и сами жилеты, сложенные внутри батискафа, выглядели очень поношенными.

В настоящий момент рассматривается несколько версий случившейся в Красном море трагедии. Одна из них – техническая неисправность подводного судна, вторая – нарушение правил эксплуатации, третья – несогласованные действия экипажа, в результате которых батискаф начал погружаться с открытыми люками.

Уже к полудню 27 марта все туристические морские прогулки с погружениями на дно акватории в окрестностях Хургады временно запретили. После ЧП было возбуждено уголовное дело, местные правоохранительные органы начали расследование происшествия.