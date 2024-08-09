Часы Судного дня: что это такое и кто устанавливает на них время

Сколько минут осталось «до полуночи» в 2024 году и что это означает, читайте в материале РИАМО.

Многие слышали про Часы Судного дня, отмеряющие время до мировой катастрофы. Однако не все знают, что под этой катастрофой имеется в виду не только ядерная война, но и другие угрозы, и их совокупность сейчас признается самой опасной за весь период хода Часов.

Что такое Часы Судного дня

Фото - © Фотобанк Лори

Часы Судного дня — это символическая вероятность глобальной катастрофы, а также непосредственный символ, отражающий эту вероятность и публикуемый американским журналом «Бюллетень ученых-атомщиков» (Bulletin of the Atomic Scientists) с 1947 года. Символ представляет собой верхнюю левую четверть циферблата часов с двумя стрелками, часовой и минутной.

Когда и как появились Часы Судного дня

Часы Судного дня были созданы компанией ученых-ядерщиков из Чикаго, принимавших участие в создании первой атомной бомбы — так называемом «Манхэттенском проекте». После бомбардировок Хиросимы и Нагасаки они начали издавать «Бюллетень ученых-атомщиков», а в 1947 году придумали символический образ Часов. Его первый дизайн разработала художница Мартил Лангсдорф — жена физика Александра Лангсдорфа, входившего в команду «Манхэттенского проекта».

С 2009 года «Бюллетень ученых-атомщиков» выходит исключительно в электронном виде.

Кто устанавливает время на Часах Судного дня

В «Бюллетене» существует Совет по науке и безопасности, куда в настоящий момент входят 18 ученых. Для определения степени глобальной угрозы они общаются между собой, а также со сторонними экспертами.

Как менялось время на Часах Судного дня

Фото - © Фотобанк Лори

В момент установки Часов в 1947 году они показывали семь минут до полуночи. С тех пор их восемь раз переводили назад и 17 — вперед.

Обновление времени на Часах происходит раз в год в январе.

Список изменений на циферблате Часов:

1949 — Из-за первого советского испытания ядерного оружия стрелки Часов были переведены с семи до трех минут до полуночи.

1953 — Вследствие первого испытания термоядерной бомбой как Штатами, так и Советским Союзом, время изменилось с трех до двух минут до полуночи.

1960 — Стрелки вернулись в исходное положение — семь минут до полуночи — по причине некоторой международной разрядки.

1963 — Время поменялось с семи до 12 минут до полуночи в результате подписания СССР и США Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой (также известного как Московский договор). Любопытно, что самый острый момент в ядерном противостоянии СССР и США, Карибский кризис 1962 года, на положение стрелок Часов не повлиял, так как разрешился относительно быстро и без негативных последствий.

1968 — Время снова уменьшилось до семи минут до полуночи — в частности, по причине испытаний ядерного оружия в Китае и Франции.

1969 — Стрелки были переведены на три минуты назад, до десяти минут до полуночи, вследствие подписания множеством стран Договора о нераспространении ядерного оружия.

1972 — Часы опять вернулись в положение 12 минут до полуночи после подписания еще двух советско-американских соглашений: ОСВ-I и Договора об ограничении систем ПРО.

1974 — Стрелки подвинулись на три минуты вперед, до девяти минут до полуночи — в частности, из-за испытания ядерного оружия в Индии.

1980 — Время на Часах сдвинулось еще на две минуты ближе к полуночи, до семи минут. Это произошло после отказа конгресса США ратифицировать договор ОСВ-II после начала войны в Афганистане.

1981-1984 — В результате эскалации советско-американских отношений при президенте Рональде Рейгане стрелки Часов в два этапа были переведены на три минуты до полуночи.

1988 — Время на Часах откатилось до шести минут до полуночи вследствие подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

1990-1991 — После распада СССР и окончания Холодной войны стрелки Часов оказались на отметке 17 минут до полуночи — рекордно низкой за все время существования проекта.

1995-1998 — В ходе увеличения напряжения в мире Часы вернулись сначала к 14, а затем к девяти минутам до полуночи — последнее произошло после синхронных ядерных испытаний в Индии и Пакистане.

2002 — Вследствие выхода США из Договора по ПРО, произошедшего после атак 11 сентября, время на Часах сдвинулось до семи минут до полуночи.

2007 — После ядерных испытаний в КНДР Часы показали пять минут до полуночи. Также в этом году в число глобальных угроз было впервые добавлено изменение климата.

2010 — Ратификация Договора СНВ-III между Россией и США, а также конференция ООН по изменению климата в Копенгагене сдвинули стрелки Часов на одну минут назад, до шести минут до полуночи.

2012-2018 — В четыре этапа Часы вернулись в худшее положение в своей истории, показав две минуты до полуночи. Это произошло вследствие общего повышения мировой напряженности, а также выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Парижского соглашения по климату при Дональде Трампе. Кроме того, в список мировых угроз были добавлены информационная война, синтетическая биология и искусственный интеллект.

2020 — Через два года Часы поставили новый антирекорд — 100 секунд до полуночи. В частности, это произошло из-за окончательного прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.

2023 — Новый антирекорд времени на Часах составил 90 секунд по полуночи. Это произошло вследствие начала СВО на Украине, а также приостановке участия России в Договоре СНВ-III. В январе 2024 года стрелки на Часах остались в том же положении.