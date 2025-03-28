Бизнес без налогов в Дубае: какие компании могут получить льготы и как пользоваться фризонами

О правде и мифах ведения бизнеса в Эмиратах РИАМО рассказала председатель комитета по работе с ОАЭ и странами Персидского Залива Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Кристина Танцюра.

Традиционно считается, что ОАЭ — одна из наиболее привлекательных стран для российских бизнесменов. Новичков из РФ притягивают три основных фактора:

дружественное отношение к русским;

ОАЭ — это хаб как с транспортной, так и с финансовой точки зрения;

считается, что в Эмиратах минимальная налоговая нагрузка.

Однако последний аспект вовсе не так прост, как думают многие.

Есть ли налоги в Эмиратах

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Налогов в ОАЭ нет для физических лиц. Для бизнеса там существует два основных налога: привычный для русского уха НДС и корпоративный налог.

Стандартная ставка НДС — 5%, но налог на добавленную стоимость платят не все и не сразу. В ОАЭ компания должна переходить на налоговый режим с применением НДС только при достижении определенного размера выручки за последние 12 месяцев — 375 000 дирхам (примерно 8 300 000 рублей). Если компания не достигает данного объема выручки — она ведет бизнес без НДС, поясняет Танцюра.

Корпоративный налог — это нововведение в ОАЭ, большинство компаний в этом году только будет сдавать свой первый отчет по корпоративному налогу. Размер налога составляет 9% от прибыли компании, превышающей 375 000 дирхам. При этом для малых компаний с оборотом до 3 миллионов дирхам на ближайшие два года предусмотрен льготный режим — ставка корпоративного налога 0% вне зависимости от размера прибыли.

Налоговые мифы о фризонах в ОАЭ

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«Россияне предпочитают регистрировать „фризон-компании“, поскольку в головах сидит миф о том, что фризоны не платят налогов. Что такое фризона? Это не сказочное место, где не нужно платить налоги. Это локация, в которой иностранная компания может быть абсолютным собственником бизнеса — без участия местных партнеров. И НДС, и корпоративный налог применимы для фризон-компаний», — говорит эксперт АЭИ.

Налогообложение в ОАЭ зависит не от юрисдикции регистрации (фризона или mainland), а от видов детальности и сути бизнеса, который ведет компания. Таким образом, регистрация во фризоне автоматически и поголовно от налогов не освобождает. От налогообложения освобождаются лишь квалифицированные фризон-компании, но сделать это не всегда просто.

Как можно освободиться от налогов во фризоне в ОАЭ

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Есть несколько фризон, операции в которых при соблюдении определенных условий освобождены от НДС.

Налог на добавленную стоимость зависит от места оказания услуг или поставки товара. Есть режим 5% — для операций с клиентами внутри ОАЭ, 0% — для экспортных операций и out of scope — когда поставка товара идет от производителя, находящегося за пределами ОАЭ, покупателю, также находящемуся вне ОАЭ, при этом компания в ОАЭ выступает как расчетный центр — по сути дела, дистрибутор или реселлер.

Что касается компаний, оказывающих услуги, а это одно из наиболее частых направлений среди российских компаний в ОАЭ, то здесь все несколько сложнее, отмечает Танцюра.

По базовому правилу на все услуги применятся НДС в размере 5%, но опять-таки есть нюансы — при четко определенном в договоре месте оказания услуг такая деятельность может подпадать под 0%, если квалифицируется как экспорт услуг.

Перечень квалифицированных видов деятельности в ОАЭ с нулевой ставкой налога на прибыль

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Есть понятие «квалифицированная фризон-компания». Если получить данный статус — ставка налога на прибыль будет 0% вне зависимости от размера прибыли. Однако получить этот статус крайне непросто. Существует ограниченный список видов деятельности, которые отнесены к квалифицированным — их всего 13.

Квалифицированные виды деятельности:

Производство товаров или материалов. Обработка товаров или материалов. Торговля квалификационными товарами. Владение акциями и другими ценными бумагами в инвестиционных целях. Владение, управление и эксплуатация судов. Услуги перестрахования. Услуги по управлению фондами. Услуги по управлению благосостоянием и инвестициями. Услуги штаб-квартиры для связанных сторон. Казначейские и финансовые услуги для связанных сторон. Финансирование и лизинг воздушных судов. Распределение товаров или материалов из обозначенной зоны. Логистические услуги.

Помимо видов деятельности, есть и дополнительные требования, вот некоторые из них:

обязательный аудит финансовой отчетности;

обязательное наличие офиса;

ведение деятельности и получение дохода только от квалифицированных видов деятельности;

соблюдение правила средней руки и трансфертного ценообразования (если применимо).

Россияне чаще всего регистрируют различные виды торговых компаний, холдинговые компании, ИТ-компании и компании по оказанию консультационных услуг в различных сферах. Все это, преимущественно, во фризонах, констатирует Танцюра.

«Наш опыт показывает, что далеко не каждая компания готова соответствовать требованиям, необходимым для статуса „квалифицированной фризон-компании“. Компании, зарегистрированные на россиян, в большинстве случаев не проходят квалификацию. Исключениями становятся торговые или логистические компании», — рассказала эксперт АЭИ.