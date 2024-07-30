Амнистия за дробление бизнеса: кого коснется и как будет проводиться

Подробнее об основных положениях амнистии и порядке ее проведения читайте в материале РИАМО.

12 июля в России вступила в силу амнистия для бизнеса, использовавшего дробление с целью перехода на льготные налоговые режимы. Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала письмо-разъяснение по судебной практике в сфере дробления «в связи с возникающими в работе территориальных налоговых органов вопросами» и с целью «обеспечения единообразного правоприменения». Как будет проводиться амнистия на практике и кому простят дробление бизнеса, читайте в материале РИАМО.

Основные положения амнистии за дробление бизнеса

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Амнистия за дробление бизнеса стала частью налоговой реформы, основными положениями которой являются введение прогрессивной шкалы НДФЛ, повышение налога на прибыль и введение НДС для бизнеса на «упрощенке».

Амнистия предполагает, что налогоплательщики, добровольно отказавшиеся от дробления бизнеса в налоговых периодах 2025 и 2026 годов, будут освобождены от уплаты налогов и пеней за предыдущие периоды 2022–2024 годов в рамках статей 119 (непредоставление налоговой декларации), 120 (грубое нарушение правил учета доходов и расходов) и 122 (неуплата или неполная уплата сумм налога). Если выездная налоговая проверка не выявит дробление в 2025–2026 годах, обязанность по доплате налогов за 2022–2024 годы прекратится с даты вступления в силу результатов такой проверки. Если же проверка не проводилась и не была назначена, то решение о прощении налогов вступит в силу с 2030 года.

Что такое дробление бизнеса

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Статья 6 Федерального закона от 12.07.2024 N 176-ФЗ определяет дробление бизнеса как «разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения специальных налоговых режимов».

В разъяснительном письме ФНС дается другое определение: «Дробление бизнеса представляет собой искусственное распределение доходов от реализации товаров (работ, услуг) между несколькими лицами, которыми прикрывается фактическая деятельность одного хозяйствующего субъекта, не отвечающего установленным законом условиям для применения преференциального налогового режима».

К типичным практикам дробления бизнеса налоговая относит:

ведение единой хозяйственной деятельности через организации, применяющие спецрежимы, создание новых юрлиц при расширении бизнеса с целью получения налоговых преимуществ;

искусственное выделение части бизнеса и передача ее подконтрольному лицу, применяющему спецрежим;

применение общей системы налогообложения с занижением размера доходов путем перераспределения между взаимозависимыми лицами;

формальное вовлечение членов семьи в хозяйственную деятельность с целью исключительно получения налоговых преимуществ;

ведение налогоплательщиком и взаимозависимым лицом видов деятельности, которые являются частью единого производственного процесса, направленного на достижение общего экономического результата, но искусственно разделенного для получения налоговой выгоды;

ведение бизнеса обществом хозяйственной деятельности совместно со своим учредителем и (или) руководителем, имеющим статус ИП.

Амнистия за дробление бизнеса: цель проведения

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В пояснительной записке к законопроекту цель проведения амнистии не указана. Управляющий партнер адвокатского бюро Москвы «Матюнины и Партнеры», председатель комиссии Гильдии российских адвокатов по защите и безопасности бизнеса Олег Матюнин считает, что данная мера призвана заставить компании, участвующие в схемах дробления, выйти из тени и продолжить работу в правовом поле без уголовных рисков.

«Дело в том, что при уголовно-правовой квалификации дробления и того, что с ним связано, по статьям 199, 172, 174.1 УК РФ, другим статьям Уголовного кодекса события для собственников и руководителей компаний могут развиваться куда более драматично в сравнении с обычным налоговым процессом, точку в котором ставит арбитражный суд. Сохранить бизнес при наличии уголовного дела, в ситуации, когда имущество компании и денежные средства на счетах арестованы, когда ограничена свобода передвижения и общения, а впереди перспектива оказаться в местах не столь отдаленных, дело весьма и весьма трудное», – пояснил юрист.

Руководитель компании TaxPower Николай Визер разделяет эту точку зрения. По его словам, амнистия за дробление бизнеса – это «шанс исправиться для предпринимателя».

«Дробление – это удел мелкого бизнеса, который никак не хочет становиться средним. Ему проще закрыться, чем платить доначисления» Николай Визер

Вопросы и неопределенности по амнистии для бизнеса

Что касается механизма проведения амнистии, то он, по мнению экспертов, до конца не проработан. Николай Визер обозначил несколько вопросов, на которые пока нет ответа:

Если решение по налоговой проверке приостановлено, продолжит ли начисляться пеня? Можно ли применять обеспечительные меры по таким решениям (например, арест счета или имущества)? Если организация решит ликвидироваться, нужно ли ей доплачивать налоги и пени? Если суммы подлежат выплате, то в каком статусе они будут фигурировать в деле о банкротстве? Можно ли осуществлять действия по реорганизации, смене руководства бизнеса и переезду в другую налоговую? Если да, то в каком порядке?

«И это только часть вопросов, которые очевидны уже сейчас. Понятно, что в процессе реализации закона их будет возникать существенно больше. И как всегда, все поправит судебная и правоприменительная практика», – добавил эксперт.

Управляющий партнер юридической консалтинговой группы «Ком-Юнити» Павел Самсонов согласен с тем, что главный недостаток амнистии – это порядок ее реализации.

«Налогоплательщик должен добровольно отказаться от дробления», то есть уплатить налоги в размере, определенном в результате консолидации доходов и иных показателей. Но кого относить к консолидированной группе, какие доходы при этом учитываются и как все это будет осуществляться на практике, непонятно. Часть этих вопросов носит технический характер и не может быть решена правоприменительной практикой, на что многие, судя по всему, тоже рассчитывают. Даже если Верховный суд даст какие-то разъяснения, то насколько ФНС будет их применять, пока не ясно», – пояснил юрист.

Он подчеркнул, что амнистия – это не прощение неких налоговых недоплат. Это не подразумевается в принципе: налогоплательщики должны сами признать у себя нарушения, сами доплатить налоги и самостоятельно рассчитать пени. Если все это будет сделано, их освободят от штрафов.

«На мой взгляд, такой перерасчет налогов для многих компаний будет неподъемным налоговым бременем, и это может снизить ожидаемый положительный эффект данной инициативы», – полагает Самсонов.