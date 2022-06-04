РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. Полицейские в Королеве в рамках акции «Нет ненависти и вражде» встретились со студентами техникума технологии и дизайна, им рассказали о безопасном поведении в соцсетях, сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Сотрудник отдела уголовного розыска УМВД рассказал о понятиях «экстремизм» и «терроризм» и пояснил, что экстремистские идеи распространяются в основном через социальные сети, поэтому нужно быть внимательными и осторожными при общении в интернете. Спикер напомнил, что нельзя размещать на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть или вражду по отношению к другим людям, а также оставлять комментарии, которые оправдывают действия экстремистов и террористов.

Сотрудник полиции проинформировал молодых людей о том, что законодательством предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая ответственность за осуществление экстремистской деятельности.

В завершение мероприятия студентам показали тематический видеоролик, подготовленный МВД России.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.