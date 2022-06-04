РИАМО (КОРОЛЕВ) - 4 июн. В Королеве с 6 по 12 июня госавтоинспекторы проверят транспорт, перевозящий опасные грузы, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Особое внимание сотрудники ГИБДД обращают на техническое состояние транспорта, проверяют дополнительно установленное оборудование в автомобилях на соответствие требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов.

Также инспекторы проверяют соблюдение режима труда и отдыха водителей, наличие у них документов, предусмотренных правилами дорожного движения и правилами перевозки опасных грузов.

Рейд проводится для профилактики дорожно-транспортных происшествий и выявления нарушений установленного законодательства при осуществлении перевозок опасных грузов.

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