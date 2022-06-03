РИАМО - 3 июн. На гастрофестивале «Рыбная неделя в Москве» можно купить продукцию подмосковного ООО «Акваферма «Астапово», компания занимается производством или выращиванием товарной рыбы редких диетических пород – кларий угревидный. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Ферма работает в Луховицах с 2015 года. Специалисты выращивают рыбу в высокотехнологичной установке замкнутого водообмена. Также из рыбы производятся полуфабрикаты по авторским рецептам.

В 2017 году ферме выделили около 2 млн рублей субсидий от регионального правительства. Деньги пошли на возмещение части понесенных затрат по возведению одноэтажного здания для выращивания рыбы. В прошлом году в рамках субсидии на поддержку производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала, предприятию выделено порядка 200 тыс. рублей.

«Продукция предприятия узнаваема и пользуется большой популярностью не только у жителей региона, но и далеко за его пределами. Только за 5 дней «Рыбной недели» было реализовано 1 200 кг рыбы и порядка 1500 тыс. банок готовой продукции – риета», – отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Владислав Мурашов.

Он уточнил, что большой популярностью у гостей фестиваля пользуются кларий жареный под соусом унаги и нарезки.

В прошлом году бренд «Луховицкий кларий» стал одним из 10 победителей школы «Вкусы России». Он являлся номинантом от Подмосковья на первом и втором конкурсе «Вкусы России», а еще участником Всероссийской выставки «Золотая осень – 2021». Ассортимент продукции луховицких фермеров насчитывает свыше 20 наименований.

«С 14 по 17 июля в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве планируется проведение национального гастрономического фестиваля региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», на котором Подмосковье представят более 20 фермеров, в том числе и ООО «Акваферма «Астапово», – сказал Мурашов.

Мероприятия в рамках гастрофестиваля «Рыбная неделя в Москве» будут проходить на городских площадках по 5 июня.

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