РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Новый многофункциональный складской комплекс LOFT INDUSTRIAL PARK общей площадью 9 тыс. кв. м со скатными крышами построят на участке площадью порядка 2 га на территории индустриального парка Коледино в Подольске, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Конструктив здания дает возможность для трансформации складского пространства под разные нужды: склад, производство, офис или склад-холодильник. Площадь отдельных зон может варьироваться от 300 до 3 тыс. кв. м. Соответственно, в зависимости от функций новый индустриально-складской комплекс может обеспечить от 50 до 500 новых рабочих мест», – сказал министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Гибкость внутреннего пространства комплекса дает возможность трансформировать отдельно каждый блок. Например, разделить пространство на необходимые рабочие площади, добавить входные группы, оборудовать подъемники или лифты.

Сложная форма здания представляет собой композицию из 5 двухэтажных объемов со скатными кровлями, а также центрального блока с плоской кровлей и антресолью над зоной разгрузки. Фасады комплекса выполнят с применением сэндвич-панелей темного графитового и оранжевого оттенков. Панорамное остекление и балконы придают верхней части композиции легкость.

В центральном блоке планируют разместить классический склад класса «А» для высокостеллажного хранения. По проекту продуманы беспрепятственный въезд автотранспорта внутрь здания и отдельные зоны разгрузки.

«Авторы выбрали необычную стилистику. Форма объема складского комплекса отсылает к образу шале. Интересный облик здания в сочетании с эффективными планировочными решениями делает этот объект хорошим примером современной промышленной архитектуры», – добавила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Проектировщиками комплекса являются архитектурное бюро в составе компании UP GROUP и ГАП В. А. Молоков.

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