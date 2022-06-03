РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. В парке «Дубрава» в микрорайоне Климовск Подольска 9 июня пройдет марафон скандинавской ходьбы по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие», в нем могут принять участие все желающие, сообщает пресс-служба администрации округа.

Марафон скандинавской ходьбы начнется в 10:00 в парке «Дубрава» на ул. Победы, 3. Все участники получат стартовые номера, сертификаты и памятные медали.

Будут учитывать несколько возрастных категорий. В том числе женщин от 50 и мужчин от 60 до 70 лет и старше.

Чтобы стать участником марафона, в день его проведения нужно предъявить паспорт гражданина РФ, социальную карту жителя Московской области и справку об отсутствии медицинских противопоказаний.

Зарегистрироваться на марафон можно 3 способами: онлайн-регистрация через мобильное приложение «Активное долголетие» (по 3 июня); по телефону: 8(496)754-93-29 городского клуба «Активное долголетие» с 10:00 до 17:00; прийти на марафон непосредственно в день проведения к 9:00 и зарегистрироваться на месте.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.