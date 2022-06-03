РИАМО - 3 июн. Начальник Главного управления МЧС России по столице Сергей Желтов был госпитализирован после тушения возгорания в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе города, сообщает пресс-служба МЧС России.

Также в ходе тушения огня и спасения людей пострадал старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения столичного главка МЧС РФ полковник внутренней службы Максим Серегин. Его также доставили в медучреждение.

Возгорание в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» потушили. Огонь охватил площадь около 1,1 тыс. кв. м. В результате ЧП пострадали еще два человека, одного из них госпитализировали.

В ликвидации пожара участвовали свыше 340 человек и порядка 100 единиц техники. Также в тушении были задействованы 3 вертолета Ка-32 МЧС.

Автомобили скорой помощи прибыли на место ЧП через 6 минут после начала возгорания. Около горящего бизнес-центра была развернута медгруппировка из 19 машин скорой помощи и одного вертолета.

Как сообщают СМИ, Желтов получил обширный инфаркт после тушения возгорания.

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