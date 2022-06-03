РИАМО - 3 июн. На территории Подмосковья и столицы до 22:00 пятницы будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской, Калужской и Брянской областей.

В пятницу в Московском регионе облачная погода, пройдет кратковременный дождь. Местами прогнозируется гроза. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Температура днем может подняться до плюс 21 – плюс 23 градусов.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.

Снова холод или долгожданное тепло: какой будет погода в июне в Московском регионе>>