РИАМО - 3 июн. Правоохранители задержали молодого человека, которого подозревают в убийстве мужчины в центре Москвы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Вечером 2 июня во дворе жилого дома на Комсомольском проспекте нашли тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями головы и тела. По факту убийства возбудили дело по двум статьям УК.

«В кратчайшие сроки местонахождение подозреваемого 1998 года рождения установлено и он задержан», — сказала Иванова.

В ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение СК для проведения следственных действий, добавила она.

Как сообщили в столичном главке МВД, сотрудникам полиции понадобилось менее 5 часов для установления личности и задержания подозреваемого.

Ранее СМИ писали, что киллер застрелил из пистолета с глушителем 62-летнего бизнесмена Оганеса Камаряна, когда он выходил со спутницей из ресторана «Сейджи» в центре столицы.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.