РИАМО - 3 июн. Уголовное дело возбудили после убийства мужчины у дома на Комсомольском проспекте в столице, сообщает управление СК России по Москве.

Убитым оказался мужчина 1960 года рождения. По данным СМИ, он находился в розыске в Армении. На теле были обнаружены огнестрельные ранения.

На место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Андрей Стрижов.

Следователи и криминалисты работают на месте убийства. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется работа по задержанию лица, причастного к преступлению.

Ход расследования уголовного дела поставлен в прокуратуре Москвы на контроль.

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