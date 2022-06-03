РИАМО - 3 июн. Уголовное дело возбудили после убийства мужчины на Комсомольском проспекте в столице, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

Вечером 2 июня во дворе жилого дома нашли тело мужчины 1960 года рождения с огнестрельными ранениями. На место выезжал руководитель столичного главка СК Андрей Стрижов.

«Следственным управлением <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Иванова.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства преступления, добавила она.

Ранее СМИ сообщали, что киллер застрелил мужчину в центре Москвы около ресторана «Сейджи». Он подбежал к жертве и несколько раз выстрелил из пистолета с глушителем ему в голову и спину. Жертвой стал 62-летний бизнесмен Оганес Камарян. Предварительно, убийство носит заказной характер.

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