РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах в четверг вечером прошел сильный дождь с градом, об этом сообщила порталу «РИАМО в Люберцах» жительница городского округа.
«Мы попали под сильный дождь с градом. На Новорязанском шоссе все плывет», — сказала жительница.
Обильные осадки с грозой заметили и в районе станции метро «Жулебино». Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило о неблагоприятных погодных условиях.
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