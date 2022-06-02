РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 июн. В подмосковных Люберцах в четверг вечером прошел сильный дождь с градом, об этом сообщила порталу «РИАМО в Люберцах» жительница городского округа.

«Мы попали под сильный дождь с градом. На Новорязанском шоссе все плывет», — сказала жительница.

Обильные осадки с грозой заметили и в районе станции метро «Жулебино». Ранее Главное управление МЧС России по Москве предупредило о неблагоприятных погодных условиях.

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