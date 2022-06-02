РИАМО - 2 июн. Страны ЕС официально одобрили шестой пакет санкций, который направлен против РФ. В частности, в него вошли частичное нефтяное эмбарго и санкции против Сбербанка, сообщает Nation News.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл при этом не попал в список лиц, на которых распространяется действие санкций.

Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации на территории Украины. Она направлена на защиту республик Донбасса. Ряд стран Запада отреагировал на это введением санкций.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент контактов между Москвой и Вашингтоном нет.

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