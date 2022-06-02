РИАМО - 2 июн. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент контактов между Кремлем и Белым домом нет, сообщает РИА Новости.
Отношения между Соединенными Штатами и Россией накалились после начала спецоперации на Украине. Америка вместе со своими европейскими союзниками ввела в отношении РФ беспрецедентные санкции, направленные на подрыв отечественной экономики.
Президент США Джо Байден неоднократно заявлял об оказании военной помощи Украине.
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