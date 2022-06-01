РИАМО - 1 июн. Власти Америки задумались над тем, что если конфискуют замороженные активы ЦБ РФ, то Вашингтон перестанут считать надежным партнером для хранения инвестиций, сообщает Газета.ru.

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — пишет New York Times.

При этом в материале отмечают, что страны Европы настаивают передать замороженные российские активы на восстановление Украины. В Америки к этому вопросу подходят осторожно.

Некоторые представители администрации президент США считают, что конфискация российских активов заставит ряд стран переориентировать свои активы в другие валюты.

Зарубежные активы Центробанка РФ были заморожены после начала проведения спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля.

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