РИАМО - 1 июн. Власти Америки задумались над тем, что если конфискуют замороженные активы ЦБ РФ, то Вашингтон перестанут считать надежным партнером для хранения инвестиций, сообщает Газета.ru.
При этом в материале отмечают, что страны Европы настаивают передать замороженные российские активы на восстановление Украины. В Америки к этому вопросу подходят осторожно.
Некоторые представители администрации президент США считают, что конфискация российских активов заставит ряд стран переориентировать свои активы в другие валюты.
Зарубежные активы Центробанка РФ были заморожены после начала проведения спецоперации на Украине. Она началась 24 февраля.
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