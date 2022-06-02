РИАМО (МЫТИЩИ) - 2 июн. В городском округе Мытищи на Центральной площади с 3 по 5 июня пройдет ярмарка выходного дня, сообщается в Telegram-канале управления потребрынка и услуг администрации округа.

На ярмарке будут представлены качественные продукты питания: мясная, рыбная и молочная продукция, в том числе широкий ассортимент сыров, мед, конфитюры, сухофрукты, кондитерские изделия и конфеты, овощи, фрукты и ягоды Краснодарского края и Узбекистана.

Также гостей ярмарки ждет широкий ассортимент товаров народного потребления: летняя коллекция одежды и обуви для всей семьи, домашний текстиль, кухонные принадлежности, кожгалантерея, товары народного творчества, товары для сада и огорода.

Время работы - с 10:00 до 19:00.

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