РИАМО - 2 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки в городской округ Королев поздравил сотрудников «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с юбилеем и вручил областные награды. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В этом году исполнилось 20 лет «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и 80 лет – ее головному предприятию, расположенному в Королеве. На заводе работает свыше 2,6 тыс. человек, в том числе более 700 ветеранов.

«Я рад в очередной раз посетить наше флагманское предприятие. Также как в Реутове, Дубне, Химках - любом другом городе. Всегда очень приятно видеть работающие, конкурентноспособные предприятия, где отдают дань ветеранам и династиям, и куда приходят молодые сотрудники. Я знаю, что руководители здесь максимально заботятся о людях, уделяют внимание разным вопросам, и мы стараемся быть в постоянном партнерстве», - сказал Воробьев.

Он уточнил, что каждое из таких предприятий объединяет самых умных, талантливых людей, которые могут обеспечить безопасность, усилить позиции РФ в разных сферах.

«Хочу пожелать вам дальше развиваться и совершенствоваться, поблагодарить ветеранов, и конечно, руководителя. Вы, Борис Викторович (Обносов - ред.), человек, который объединяет предприятия в разных регионах, несете огромную ответственность. Удачи, побед и только вперед!» - добавил губернатор.

Завод в Королеве, ставший предшественником корпорации, был образован в самый тяжелый период Великой Отечественной войны. Там выпускали оборудование для фронтовой авиации, что внесло весомый вклад в разгром фашистских захватчиков. Это в дальнейшем и предопределило специализацию предприятия, которое сегодня является одним из ведущих в оборонно-промышленной отрасли страны.

Серьезные задачи

Гендиректор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», Герой РФ Борис Обносов отметил, что перед компанией стоят серьезные задачи, которые, по его мнению, будут только возрастать.

«Мы рады, что у нас появилось много новых сотрудников, которые видят проблемы, и самое главное – знают, как их решать. Со своей стороны, я обещаю, что мы приложим много сил, чтобы заботиться о вас, продолжать обеспечивать социальным жильем. Наша цель - чтобы сюда люди приходили работать с удовольствием и выходили с хорошей зарплатой. Поздравляю с праздником, давайте двигаться вперед, к победе. Дорогу осилит идущий», - сказал Обносов.

Социальная ипотека

С 2016 года по 2021 год 73 жителя Королева получили сертификаты на приобретение квартир по губернаторской программе «Социальная ипотека».

В их числе - 15 сотрудников «Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Сегодня - это признанный лидер в разработке и производстве высокоточного оружия в России. В ее составе почти 40 предприятий, находящихся в разных уголках страны. На них работают в общей сложности около 60 тыс. человек.

«Вы имеете непосредственное отношение к российской ракетной технике, главное предназначение которой – защищать родную землю. Именно эту благородную миссию осуществляет «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», - сказал по видеосвязи председатель совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», председатель Высшего совета партии «Единая Россия», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов.

Он напомнил, что 20 лет прошло с момента образования корпорации указом президента РФ.

«В том, что границы нашей Родины находятся под надежной защитой, большая заслуга корпорации», - подчеркнул Грызлов.

Награды для сотрудников корпорации

Президент РФ Владимир Путин присвоил коллективу АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» почетный знак «За успехи в труде». Награда присуждена «за большой вклад в создание новой спецтехники, укрепление обороноспособности страны и высокие показатели в производственной деятельности». Ее передал Борису Обносову замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.

В ходе торжественного мероприятия вручены и областные награды. Ордена «За заслуги перед Московской областью» III степени удостоен помощник начальника опытно-экспериментального производства Иван Тесля. Почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области» присвоено исполнительному директору дирекции программ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Александру Пузанову и помощнику гендиректора Александру Стрекалову.

«Я приехал в Королев в 1969 году после того, как закончил с отличием авиационный институт в Харькове. Учился там на самолетостроительном факультете, у нас было отделение ракетостроения. Здесь на заводе работал инженером-конструктором, испытателем, ведущим инженером, главным инженером, техническим директором. Сейчас помогаю молодым ребятам, обучаю их, даю советы. Нам надо передать все нашей молодежи» - сказал Тесля.

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