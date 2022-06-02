РИАМО - 2 июн. В Москве 12 июня под новым брендом откроются порядка 15 заведений фаст-фуда McDonald's, сообщает ТАСС.

По данным источника, заработает ресторан на Пушкинской площади, а также несколько точек в разных частях столицы. Заведения, которые готовятся к запуску, уже начали работать с поставщиками.

По словам собеседника агентства, упаковку и меню ждут изменения. Фирменной желтой буквы «М» на продукции не будет.

Кроме того, в меню не будет блюд с названиями, начинающимися на «Мак-», но будут привычные блюда на альтернативных позициях. К примеру, вместо «Макнаггетс» будет просто «Наггетс», а бургер «Роял» сменит название на «Гранд».

Примечательно, что картошка фри, «Чизбургер» и «Цезарь Ролл» поменяют только упаковку, но не названия.

После ухода с российского рынка американской сети быстрого питания McDonald's, ее купил новокузнецкий бизнесмен Александр Говор. Он также владеет 25 ресторанами сети, работающими в Сибири по франшизе.

Название обновленной сети популярного фаст-фуда пока неизвестно, ранее в Роспатент поступили несколько заявок на регистрацию бренда, включая «Весело и вкусно», «Это он», «Он самый».

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