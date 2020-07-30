Есть те, с кем мне приятно общаться, но вряд ли это назовешь дружбой.

О да! В споре рождается истина, к тому же, это весело

«Есть только один успех — потратить свою жизнь так, как ты хочешь»

Ты за мир во всем мире. Ты уверен, что любовь и сортировка мусора спасет планету, а люди рано или поздно обретут гармонию. Ты постоянно развиваешься и делиться своими открытиями с окружающими. Друзья точно знают, что ты всегда придешь на помощь и поймешь и простишь, если даже они изменят тебе с фастфудом.

Ты такой уютный и домашний, что с тобой невозможно расстаться. И даже если разлука неизбежна, люди еще долго вспоминают, как им было хорошо в твоей компании. С тобой легко и радостно, как в далеком и беззаботном детстве.

Ты такой же стремительный, как обслуживание в ресторанах быстрого питания. Твоя жизнь похожа на гонку, в которой ты пытаешься успеть все и угодить всем. Иногда от этого страдает качество, но какая разница, если все вокруг сыты и довольны.

Еда из дорогого ресторана

Рядом с тобой люди начинают ощущать свою значимость, ведь далеко не все могут добиться твоего расположения. Ты ценишь себя и свое время, поэтому подпускаешь к себе только избранных. Однако твоя требовательность с лихвой окупается удовольствием, которое ты умеешь дарить людям.

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