ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда?
11 вопросов | Пройден 54 раза
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ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (1/0)
У тебя много друзей?
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (2/0)
Какую одежду предпочитаешь?
Фото Derek Bridges © wikipedia.org
Спортивную и яркую
Теплую и уютную
Дорогую и модную
Стильную и комфортную
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (3/0)
Как ты любишь отдыхать?
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (4/0)
Твой любимый транспорт – это …
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (5/0)
Часто ли ты участвуешь в спорах?
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (6/0)
Где ты хотел бы жить?
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (7/0)
Пенсия твоей мечты?
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (8/0)
Какие цвета предпочитаешь?
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (10/0)
Продолжи фразу: «Работа должна»…
ЗОЖ или фастфуд: какая ты еда? (11/0)
Какая фраза тебе ближе?
ЗОЖ-еда
Ты за мир во всем мире. Ты уверен, что любовь и сортировка мусора спасет планету, а люди рано или поздно обретут гармонию. Ты постоянно развиваешься и делиться своими открытиями с окружающими. Друзья точно знают, что ты всегда придешь на помощь и поймешь и простишь, если даже они изменят тебе с фастфудом.
Бабушкина еда
Ты такой уютный и домашний, что с тобой невозможно расстаться. И даже если разлука неизбежна, люди еще долго вспоминают, как им было хорошо в твоей компании. С тобой легко и радостно, как в далеком и беззаботном детстве.
Фастфуд
Ты такой же стремительный, как обслуживание в ресторанах быстрого питания. Твоя жизнь похожа на гонку, в которой ты пытаешься успеть все и угодить всем. Иногда от этого страдает качество, но какая разница, если все вокруг сыты и довольны.
Еда из дорогого ресторана
Рядом с тобой люди начинают ощущать свою значимость, ведь далеко не все могут добиться твоего расположения. Ты ценишь себя и свое время, поэтому подпускаешь к себе только избранных. Однако твоя требовательность с лихвой окупается удовольствием, которое ты умеешь дарить людям.
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