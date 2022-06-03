РИАМО – 3 июн. В День химика в парке усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск прошел большой семейный праздник для жителей, его организовало АО «Воскресенские минеральные удобрения», сообщает пресс-служба компании.

Праздничное мероприятие посетили около 8 тыс. человек.

Концертная программа состояла из хореографических и вокальных номеров от лучших творческих коллективов и солистов округа. Также на празднике работало множество развлекательных площадок.

Гостей у входа в парк встречали талисман химкомбината Степан Колбочкин в компании нескольких ростовых кукол. С ними с удовольствием делали фотографии и селфи юные посетители праздника. На аллеях работали аниматоры, проводились увлекательные мастер-классы и квесты.

Пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» Пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» Пресс-служба АО «Воскресенские минеральные удобрения» 1 из 3

Отдельные площадки были отведены под спортивные игры. Все желающие могли поиграть в боулинг с огромными кеглями и шарами, соревновались в футбольных пенальти и в умении точно закидывать мяч в большую баскетбольную корзину, состязались в командных лыжных гонках, скачках на резиновых пони и даже в борьбе сумо.

В специальных зонах отдыха посетители праздника играли в водяной дартс, создавали себе стильный имидж в бьюти-баре, смотрели на увлекательное шоу мыльных пузырей и участвовали в завораживающем криошоу.

После окончания концерта у главной сцены парка началась еще одна яркая шоу-программа. Вместе с любимыми героями мультфильмов самые маленькие гости стали участниками танцевального флешмоба и веселой фотосессии. Всем отличившимся в конкурсах подарили памятные сувениры от компании «Уралхим».

«Семейный праздник в парке в День химика, который мы уже второй год организуем для жителей, становится доброй традицией. Мы хотели подарить воскресенцам радость, и у нас это получилось. Сияющие глаза детей и улыбки взрослых – лучшее тому подтверждение», - сказал генеральный директор АО «Воскресенские минеральные удобрения» Дмитрий Трушков.

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