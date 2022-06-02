РИАМО - 2 июн. Первая группа школьников в составе 40 человек из подмосковного Реутова отправилась в рузский детский оздоровительный лагерь «Алмаз», сообщает пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова.

Лагерь «Алмаз» в Рузе готов принять на отдых реутовских школьников. Как и в прошлые годы, он будет работать в формате детского наукограда с дополнительными образовательными программами.

Отъезд детей был организован с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Перед посадкой в автобус ребятам измерили температуру, они прошли осмотр доктора.

Ребята будут отдыхать в экологически чистой зоне, в окружении лесного массива и с выходом к реке. Всего в этот летний сезон в детский оздоровительный лагерь «Алмаз» отправятся на отдых 280 школьников из Реутова.

Глава Реутова Станислав Каторов ранее сообщал, что в школах №№1, 2, 6, 10 и в гимназии города также организованы лагеря дневного пребывания. На базе каждого из них будет работать центр здоровья.

Будь в курсе! Подписывайся на Telegram-канал РИАМО.