РИАМО - 2 июн. Опубликована закупка на благоустройство участка набережной р. Оки в районе улиц Нижняя Набережная и Фабричная (2 очередь, 3 очередь) в городском округе Кашира, сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Благоустройство объекта осуществляется в рамках госпрограммы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет бюджета Подмосковья и средств бюджета городского округа Кашира.

Завершить благоустройство планируется в 2022 году.

Ранее в Подмосковье опубликовали интерактивную карту муниципальных и частных пляжей, ее будут обновлять по мере поступления новой информации о зонах отдыха. Ознакомиться с картой можно по ссылке: https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A006a160c2d50f8c3b56a703ff9695764ed9cf67d45ebdaa9822a4a98130178f2&source=constructorLink.

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