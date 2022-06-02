РИАМО - 2 июн. Для повышения безопасности учащихся и посетителей более 50 детских образовательных учреждений на дорожной сети в Подмосковье проведут комплекс мероприятий в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это не только ремонт 45 региональных дорог, но и обустройство новых тротуаров и светофорных объектов, сообщает пресс-служба областного Минтранса.

«В этом году мы реализуем комплекс мер у детских образовательных, спортивных и культурно-досуговых учреждений. Дорожные службы отремонтируют 45 участков региональных дорог протяженностью больше 180 км, установят 100 светофоров и построят порядка 24 км новых тротуаров. Благодаря комплексной работе подходы и дорожная сеть у более 50 детских учреждений станут комфортнее и безопаснее», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем ремонтных работ запланировано выполнить в Каширском округе – покрытие заменят на 6 дорогах (более 16 км), ведущих к школам и детским садам. На сегодняшний день работы по замене покрытия ведутся на автодороге «М-6 Каспий – Большое Завалье», которая служит проездом к Никулинской школе. В черте города отремонтируют Советский проспект, по которому можно проехать к детской поликлинике, начальной и средней школам №3, детскому саду, и ул. Гвардейскую в мкрн Ожерелье, которая служит проездом к 2 детским садам и 3 школам.

В Лобне ремонт проведут на ул. Ленина, по которой можно проехать ко Дворцу спорта и 6 общеобразовательным школам. Также отремонтируют ул. Заречную и ул. Промышленную, которые являются проездом к 5 школам, 2 детским садам и парку культуры и отдыха.

В целях повышения детской безопасности в этом году у школ также планируется построить более 24 км тротуаров. Работы проведут в Шаховской, Клину, Истре, Рузе, Домодедове, Воскресенске, Ленинском и Дмитровском округах. Наибольший объем работ выполнят в Коломне – там обустроят 3 новых тротуара вблизи школ. Работы по строительству уже идут на дороге «Коломна – Озеры» (Озерском шоссе) на участке с 47 по 47,3 км возле Коломенской школы, также новый тротуар построят в г. Озеры на улицах Свердлова и Коммунистической.

На пешеходных переходах установят более 100 новых светофорных объектов - в Балашихе, Дмитрове, Ленинском, Солнечногорске, Егорьевске, Раменском, Чехове, Ступине, Истре. Наибольший объем работ выполнят в Егорьевске – новый светофор уже установили на ул. Совхозной в д. Кукшево и на 2 участках по ул. Карла Маркса, до конца года планируется установить светофорный объект на ул. С. Перовской на пересечении с ул. Кирпичной.

Идут работы по установке катафотов на осевой разметке 100 участков дорог, замена 200 автопавильонов, замена и установка барьерных ограждений. Ранее на Лыткаринском шоссе было установлено экспериментальное тросовое ограждение отечественного производства с алюминиевым покрытием, на Осташковском шоссе в Мытищах установили ограждение «Нью-Джерси», а в Чехове 30 пешеходных переходов оборудовали проекционной разметкой.

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